Covid-19: Brasil registra 3.076 mortos nas últimas 24 horas Reprodução

Por iG

Publicado 24/04/2021 18:33 | Atualizado 24/04/2021 18:35

São Paulo - O Brasil registrou mais 3.076 mortes causadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, fazendo o total subir para 389.492, segundo balanço divulgado neste sábado (24) pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A média móvel de óbitos nos últimos sete dias no País ficou em 2.545. O número é o menor desde 27 de março.



De acordo com o conselho, os novos casos confirmados de Covid-19 são 71.137, totalizando 14,3 milhões. No caso das contaminações, a média móvel está em 58.303. O número é o menor desde quatro de março.

Os dados incluem pessoas sintomáticas e assintomáticas, o que significa dizer que, nesse último caso, são pacientes que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.