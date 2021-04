Em Itapeva (SP), um catador de latinhas encontrou uma cabeça humana dentro de uma sacola em um ponto de ônibus Divulgação/Polícia Civil

No domingo (25), em Itapeva, em São Paulo, um catador de latinhas encontrou uma cabeça humana dentro de uma sacola em um ponto de ônibus no interior do estado. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), localidade fica em frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. As informações foram apuradas pelo Uol.

Ainda de acordo com os relatos contados a GCM, o homem disse que abriu a sacola para conferir se não havia nenhum material reciclável lá dentro, e se espantou ao se deparar com a cabeça. Com isso, ele procurou as autoridades que se dirigiram até o ponto de ônibus e local passou por perícia.

Cabeça foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Jundiaí e lá passará por exames necroscópicos para que a identidade da vítima seja revelada. De acordo com a polícia, horas depois, um corpo sem cabeça foi localizado.

A Polícia Civil se encontra a frente do caso e as imagens das câmeras de segurança do ponto de ônibus serão importantes para desvendar quem deixou a sacola com a cabeça no local. O IML informou que através de exames, poderão descobrir se a cabeça é realmente do corpo encontrado.