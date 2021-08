a - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/08/2021 11:10 | Atualizado 04/08/2021 13:04

Rio Grande do Sul - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul avançou mais um estágio na investigação sobre o caso de Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, que foi morto e jogado em um rio pela própria mãe Yasmim Vaz dos Santos Rodrigues, de 26 anos. Nesta terça-feira, 3, a corporação apreendeu um caderno com frases ofensivas que eram copiadas pelo menino a mando da mãe. Yasmim está presa após confessar o crime e as buscas pelo corpo da criança chegam ao sétimo dia nesta quarta-feira, 4.

No caderno apreendido, é possível ler frases como "eu sou um idiota", "não mereço a mamãe que eu tenho", "eu sou ladrão, "eu sou ruim" e "eu sou um filho horrível", que eram copiadas por Miguel. Além do objeto, a polícia também encontrou uma corrente que seria usada para prender o pé do menino dentro do guarda roupa, conforme confessou a mãe. Ambos foram apreendidos em um dos apartamentos onde eles moravam, um no Balneário de Santa Terezinha e outro no centro de Imbé.

Segundo a polícia, o menino foi dopado com remédios e depois de morto foi jogado no Rio Tramandaí pela própria mãe. Mensagens encontradas no celular dela foram definitivas para a prisão de sua companheira, Bruna Nathieli Porto da Rosa, por envolvimento no crime. Em um dos vídeos, uma conversa entre ela e Miguel foi registrada. Nos registros as duas também conversam sobre uma terceira pessoa, mas em depoimento à corporação, elas afirmaram que "Lorenzo" seria o amigo imaginário do menino.

Na ocasião, Bruna questiona porque o menino muda o comportamento na presença da mãe e ele relata a esperança de ficar solto da corrente. "É porque com ela eu acho que daí ela me ajuda. Com ela eu tento me aparecer de todos os jeitos pra ela dizer: 'não, vou deixar ele solto, porque olha, ele não consegue segurar o xixi e ele preso ele não consegue ir no banheiro sozinho, ele precisa avisar e ele não tá avisando, então eu vou deixar ele solto", disse.

Em seguida, a companheira da mãe ameaça a criança: "Eu vou te cuidar. Se a tua mãe chegar e tu te mijar eu te desmonto a pau. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto e tu vai sair todo quebrado, se tu se mijar eu pego o teu mijo e esfrego na tua cara. Tu tá entendendo? E vai ser bem tranquilo pra mim".

Nesta quarta-feira, as buscas do Corpo de Bombeiros Militar pelo corpo de Miguel chegam ao sétimo dia e são realizadas entre a praia de Tramandaí e a cidade de Torres, no Litoral Norte do estado. Oficiais estão usando drones e cães farejadores também devem ser incluídos no trabalho.