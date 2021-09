Em um vídeo, é possível ver a mulher, sem máscara, começar a gritar e ameaçar os profissionais - Reprodução

Publicado 12/09/2021 09:17 | Atualizado 12/09/2021 09:29

Uma mulher foi presa por suspeita de ter ameaçado profissionais de saúde com uma faca após o pai dela não conseguir ser vacinado contra a covid-19 em Divinópolis de Goiás, em Goiás.

Em um vídeo, é possível ver a mulher, sem máscara, começar a gritar e ameaçar os profissionais. Em seguida, ela parte para cima de um dos servidores e acaba derrubando uma caixa térmica, que estavam guardadas doses de vacina.

Um dos profissionais tenta conter a mulher, mas ela pega uma faca e o ameaça novamente. Com a confusão, as pessoas saem correndo, assustadas com a ameaça da mulher.

De acordo com a prefeitura de Divinópolis de Goiás, aproximadamente 30 doses do imunizante foram perdidos depois que a mulher jogou a caixa no chão durante a confusão. Além disso, a prefeitura afirmou que o pai da mulher não pôde ser vacinado, pois, neste sábado, a aplicação seria especificamente para segunda dose.

No vídeo, uma das profissionais de saúde afirma que o senhor poderia retornar na próxima terça-feira, 14, para tomar a dose de reforço da vacina.

Até a noite deste sábado, a mulher ainda não tinha um advogado para representá-la. Ela foi autuada pelos crimes de dano qualificado e desacato a funcionário público. A mulher foi levada para o presídio de Formosa.