Roberto Jefferson foi preso por suspeita de participação em uma milícia digital voltada a ataques à democracia, mas há uma semana foi levado para um hospital, para tratar um problema nos rins - Reprodução internet

Publicado 12/09/2021 11:12

Rio Grande do Sul - O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, foi condenado a pagar R$ 300 mil por ofensas homofóbicas contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). A decisão foi emitida na sexta-feira (10) pela 16ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre.

De acordo com o magistrado, em uma das ofensas nas redes sociais, Jefferson "incitou de forma chula o preconceito contra homossexuais a partir da criação de factoides".

Em outro comentário, dessa vez em entrevista a uma emissora de rádio de Porto Alegre, o político "induziu e incitou discriminação e preconceito de orientação sexual ao associar à suposta condição de homossexual do governador do estado qualidades negativas", segundo informa o juiz Ramiro Oliveira Cardoso, que acatou a denúncia feita pelo Ministério Público (MP) do RS.

Em agosto, o presidente do PTB foi preso por suspeita de participação em uma milícia digital voltada a ataques à democracia. Desde o dia 5 de setembro, o ex-deputado federal está internado em um hospital do Rio de Janeiro. Jefferson trata de uma infecção nos rins.