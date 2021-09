Confusão deu início depois de Calheiros afirmar que há corrupção na gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e citar como exemplo o governo ter feito contratos de compra de vacinas e insumos - Reprodução

Publicado 23/09/2021 13:21 | Atualizado 23/09/2021 13:36

Brasília - A CPI da Covid teve um grande bate boca na sessão desta quinta-feira 23, com os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão, e o senador Jorginho Mello (PL-SC), aliado do governo Bolsonaro. Em um dos momentos mais tensos de toda a CPI, os parlamentares trocaram acusações entre gritos de "vagabundo", "ladrão", "picareta" e "puxa-saco". Logo, os dois foram contidos pelos demais integrantes da comissão.

A confusão deu início depois de Calheiros afirmar que há corrupção na gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e citar como exemplo o governo ter feito contratos de compra de vacinas e insumos contra a pandemia do coronavírus com empresas investigadas pela CPI da Covid.



"Foi essa gente que escolhida pelo presidente da República para comprar vacina, quando recusava comprar vacina Pfizer, do Butantan e a OMS. Ele preferiu esse tipo de negociação. É por isso que tem aumentado a cada dia a percepção de que o governo é um governo corrupto", afirmou Renan.

Nesse momento, Jorginho, aliado de Bolsonaro, não gostou da declaração e tentou defender o presidente. "Não foi governo que escolheu [as empresas]. Foram os picaretas que tentaram vender", disse o senador.

Por sua vez, o relator reclamou da interrupção de Jorginho e, em tom elevado, determinou que ele não levantasse a voz. "Não grite. Eu não dei a palavra ao senador Jorginho. Vossa excelência não pode me interromper. Eu não permito que me interrompam. Pode defender o seu presidente da República quando quiser. Na hora que eu falo, não", esbravejou Calheiros.

Jorginho continuou e repetiu que o governo não escolheu negociar com "picaretas", enquanto Calheiros também disse novamente que não admitira ser interrompido. Logo, Jorginho gritou: "Vá para os quintos!".

"Vá vossa excelência com o seu presidente e o Luciano Hang [empresário aliado de Bolsonaro]", respondeu Renan.

Em seguida, Jorginho defendeu o empresário da Havan. "Vá lavar a boca para falar do Luciano Hang, um empresário decente, um homem honrado", disse ele.

Nisso, a partir daí, os ânimos se exaltaram e o relator chamou Jorginho "vagabundo". "Vá lavar a tua, vagabundo", atacou Renan. Ao responder, Jorginho chamou Renan de "ladrão e picareta", que ouviu o mesmo do relator da comissão.

Em meio ao tumulto, o relator da CPI se levantou da tribuna para se aproximar de Jorginho, sentado no plenário da comissão, e a troca de ofensas continuou com Renan chamando de "puxa-saco", enquanto Jorginho rebateu: "Vagabundo”.

Os demais senadores precisaram se levantar para conter fisicamente os parlamentares.