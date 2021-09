Imagens compartilhadas nas redes mostram local do acidente - Reprodução

Publicado 30/09/2021 09:59

Um acidente envolvendo um ônibus, uma van e um caminhão Bitrem que carregava eucalipto deixou, ao menos, 12 mortos em Eunápolis, no sul da Bahia. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira, 29, na BR-101, trecho do distrito de Mundo Novo.

Dentre as vítimas, estão o motorista do ônibus e da van, além de uma criança, que não teve a idade divulgada. A única vítima identificada até a publicação desta matéria foi o condutor do ônibus, Leandro Assunção.

Outras 22 pessoas ficaram feridas - seis delas estão em estado grave. Três foram levadas para o Hospital Regional de Eunápolis e as outras três foram encaminhadas ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Uma delas está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo informações da TV Santa Cruz, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirma que o motorista do bitrem viajava sentido Itabuna, quando na altura de Mundo novo, por volta das 20h, em uma curva, o reboque traseiro do veículo tombou e se soltou. A parte do bitrem atingiu um ônibus e uma van, que estavam no outro sentido.

A pista só foi liberada na manhã desta quinta-feira, 30.