O prefeito Juninho Gaspar decretou luto oficial de três dias - Divulgação/Corpo de Bombeiros da PMESP

Publicado 01/11/2021 09:37 | Atualizado 01/11/2021 09:38

Estão sendo velados na manhã desta segunda-feira, 1º, os corpos de seis dos nove bombeiros civis mortos no desabamento da gruta em Altinópolis, SP. A cerimônia coletiva teve início às 8h30 no Ginásio de Esportes Mrinheirão, em Batatais (SP) e é exclusiva aos familiares. O público poderá prestar homenagens das 10h30 às 15h.



Estão sendo velados no ginásio os corpos de Celso Galina Júnior, José Cândido Messias da Silva, Elaine Cristina de Carvalho, Rodrigo Triffoni Calegari, Jonatas Ítalo Lopes e Jenifer Caroline da Silva. As informações são do portal G1.



O horário dos sepultamentos ainda não foi definido, informou a prefeitura de Batatais. O prefeito Juninho Gaspar (DEM) decretou luto oficial de três dias.



Os corpos das outras três vítimas serão velados em cidades vizinhas por decisão de familiares. O corpo de Natan de Souza Martins será velado em Altinópolis, o de Ana Carla Costa Rodrigues de Barros, em Sales Oliveira, e o de Débora Silva Ferreira em Monte Santo de Minas.



O caso



O desmoronamento do teto da caverna em Altinópolis, interior de SP, atingiu parte de um grupo de 28 bombeiros civis que participavam de um curso de treinamento neste domingo, 31. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos integrantes precisou ser resgatado pela corporação, enquanto uma parte dos demais não foi atingida e outros quatro tiveram ferimentos e foram encaminhados a um hospital de Altinópolis.

A atividade era promovida pela escola Real Life, com escritório em Ribeirão Preto (SP). Nove pessoas morreram.