Em nota, o iFood afirmou que as mudanças atingiram cerca de 6% dos estabelecimentos cadastrados na plataforma - divulgação

Em nota, o iFood afirmou que as mudanças atingiram cerca de 6% dos estabelecimentos cadastrados na plataformadivulgação

Publicado 03/11/2021 09:30 | Atualizado 03/11/2021 10:59

Alguns restaurantes cadastrados no iFood tiveram seus nomes alterados e passaram a exibir mensagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contrárias à vacina anticovid.



Usuários que acessaram a plataforma de delivery na noite desta terça-feira, 2, se depararam com mensagens como "Lula Ladrão", "Vacina Mata" ou "Bolsonaro 2022". O episódio é um dos assuntos mais comentados do Twitter, entre memes e questionamentos sobre a segurança do app.

fotogaleria



Em nota, o iFood afirmou que as mudanças atingiram cerca de 6% dos estabelecimentos cadastrados na plataforma e foram feitas indevidamente por meio de conta de funcionário da prestadora de serviço que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma.



A empresa afirma ainda que os nomes corretos "estão sendo restabelecidos" e que não houve vazamento de dados de clientes ou entregadores. Em nota, o iFood afirmou que as mudanças atingiram cerca de 6% dos estabelecimentos cadastrados na plataforma e foram feitas indevidamente por meio de conta de funcionário da prestadora de serviço que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma.A empresa afirma ainda que os nomes corretos "estão sendo restabelecidos" e que não houve vazamento de dados de clientes ou entregadores.

Além de criticar o ataque à plataforma, usuários também deram risadas com os memes compartilhados no Twitter. Confira:

Dormir deprimida, mas pelo menos não sou do t.i. do iFood. pic.twitter.com/FI5G5jVRCG — JaIrme’s Vaccine Race (@jairmearrependi) November 3, 2021

O funcionário do IFood que alterou o nome dos restaurantes depois de dá um pulinho do Rh pic.twitter.com/LApdAxoIzI — o tal do Elias (@otaldoeliasss) November 3, 2021

Eu ia pedir só 2 esfihas no Ifood, mas pra irritar o gado, gastei R$250 no restaurante PETISTA COMUNISTA. — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) November 3, 2021

URGENTE



Polícia Federal divulga a Primeira Imagem do suposto Hacker Responsável pela a Invasão do iFood. pic.twitter.com/8QSwpgJj3N — Bolsotreta (@bolsotreta) November 3, 2021

Galera de tecnologia do iFood tava tranquilona acabando o feriado e vem uma dessa



TI não tem um segundo de paz https://t.co/YdcJ4UELxa — Pedro Fracassi (@plfracassi_) November 3, 2021



Leia na íntegra a nota divulgada pela plataforma:



“Na noite de hoje, 2 de novembro, o iFood identificou que aproximadamente 6% dos estabelecimentos cadastrados na plataforma tiveram seus nomes alterados. A empresa tomou medidas imediatas para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores.



O incidente foi causado por meio da conta de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma, e que o fez de forma indevida. O acesso da prestadora de serviço foi imediatamente interrompido, e os nomes dos restaurantes já estão sendo restabelecidos.



É importante destacar que os meios de pagamento dos clientes estão seguros. Eles não são armazenados nos bancos de dados do iFood, ficando gravados apenas nos dispositivos dos próprios usuários, não tendo havido comprometimento de dados de cartões de crédito. Também não há qualquer indício de vazamento da base de dados pessoais de clientes ou entregadores cadastrados na plataforma”.