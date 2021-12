Giovanna Laura Santos Peters tinha 20 anos - Reprodução

Publicado 03/12/2021 12:33 | Atualizado 03/12/2021 12:44

Uma jovem de 20 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira, 29, foi encontrada morta em um matagal, próximo à antiga Academia da Polícia Civil, na região de Taguatinga, no Distrito Federal. Giovanna Laura Santos Peters sumiu após visitar o namorado em Ceilândia Sul. O homem, identificado como Leandro de Araújo Marques, de 22 anos, foi preso em flagrante delito na madrugada desta sexta-feira, 3.

A corporação apurou que o crime ocorreu na residência do namorado da vítima, preso pelos crimes de feminicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver. Segundo a polícia, o motivo teria sido uma discussão por ciúmes da namorada. Ainda conforme a corporação, ele usou uma faca para golpeá-la na região do pescoço. A vítima não resistiu aos ferimentos.

"As investigações apontaram que, após o ocorrido, o assassino aguardou o amanhecer do dia e solicitou o veículo de um amigo emprestado para se desfazer do cadáver, tendo o ocultado em um matagal, localizado nas adjacências da antiga Academia de Polícia Civil, na região de Taguatinga", informou a corporação em nota. Em depoimento, o amigo do suspeito negou que tivesse qualquer conhecimento/participação no crime.