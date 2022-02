O ministro Luís Roberto Barroso não perdeu a chance de rebater as declarações de Bolsonaro sobre a suspeita da segurança das urnas eletrônicas - Abdias Pinheiro/ Secom TSE

Publicado 17/02/2022 13:52

Brasília - No discurso de despedida como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso direcionou mais uma mensagem contundente ao presidente Jair Bolsonaro. Após um período de trégua, ele voltou a levantar suspeitas em relação ao sistema eletrônico de votação no país. Direto, Barroso classificou como 'repetição mambembe' de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, a estratégia de desacreditar processo eleitoral que começará em outubro.

"Uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando discurso de que 'se eu não ganhar, houve fraude'. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca de seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira", declarou Barroso, que passa o bastão para o ministro Luiz Edson Fachin, novo presidente do TSE.

Na última sessão à frente da Corte, o ministro fez clara referência à caótica transição de poder nos Estados Unidos após a eleição de 2020. Desgastado pela postura negacionista no enfrentamento contra a pandemia do novo coronavírus, determinante para a morte de milhão de americanos, Trump, após o resultado desfavorável no pleito, moveu uma série de ações nas quais contestava, sem comprovação, a existência de fraude na contagem dos votos. De forma unânime, todos os procedimentos foram ações foram rejeitadas pela Justiça e Joe Biden foi confirmado como o 46º presidente dos Estados Unidos.

No dia 7 de setembro de 2021, uma série de manifestações que incitaram intimidações às instituições democráticas no país, com palavras de ordem pela volta do Regime Militar e fechamento do Supremo Tribunal de Justiça, o movimento de proteção à democracia se fortaleceu. Apesar das insinuações, sem provas, sobre a eficiência e segurança das urnas eletrônicas no país, Barroso voltou a criticar a proposta pela volta do voto imprenso defendida pelos bolsonaristas.

Em acordos firmados com agências de checagem, provedores de internet e plataformas digitais, o TSE reforçou o poderio durante a pandemia de Covid-19 para estreitar os laços com o eleitorado e combater a desinformação e 'fakes news' para elevar o processo eleitoral no país. A auditoria do voto eletrônico também foi outro ponto destacado durante o discurso de despedida de Barroso.

"O foco principal da nossa atuação foi não o controle de conteúdo, mas, sobretudo, dos comportamentos coordenados inautênticos, como o uso de perfis falsos ou duplicados, robôs e trolls, gente contratada para amplificar as notícias falsas", frisou Barroso.