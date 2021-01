Mayra Cardi está com covid-19 Reprodução Internet

Por iG

Publicado 07/01/2021 13:48

São Paulo - A influenciadora Mayra Cardi gravou vídeos informando seus seguidores sobre o seu estado de saúde, após ter sido diagnosticada com covid-19 no início desta semana. Com febre e dores pelo corpo, a empresária disse que ainda se sente fraca, mas que continua otimista sobre a recuperação.

Ela postou um vídeo no Instagram Story, no qual aparece em frente ao espelho, mostrando a boa forma física. "Bom dia. Ainda me sinto fraca, mas acordei feliz. Vamos pensar positivo sempre", escreveu de legenda. O teste positivo para Covid-19 de Mayra virou assunto também pela reação de Arthur Aguiar.

Sem esconder a intenção de reatar o casamento, o ator se mostrou preocupação com a influenciadora, por ela estar sozinha no isolamento, e se prontificou para ajudá-la, mesmo com os riscos de contaminação. Mayra, que faz parte do grupo de risco por ter bronquite asmática, respondeu aceitando a ajuda e elogiando a intenção de Arthur: "foi humano da sua parte”.