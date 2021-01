Maraisa e o namorado, Artur reprodução do instagram

Rio - Após quase três meses juntos, o romance de Maraisa, da dupla com Maiara, e do médico Artur Queiroz teria chegado ao fim. A informação é do colunista Gabriel Perline, do site Notícias da TV. Os dois ainda se seguem nas redes sociais, mas ao que indica são apenas bons amigos agora.

Segundo o colunista, amigos próximos da sertaneja disseram que o término foi amigável e que eles ainda trocam algumas mensagens.

Questionada por Gabriel, a assessoria de imprensa da sertaneja não negou a informação sobre o término. Apenas disse que não comenta sobre a vida pessoal de sua cliente.