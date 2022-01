Paulo Vieira - TV Globo/ divulgação

Paulo VieiraTV Globo/ divulgação

Publicado 07/01/2022 09:00

Rio - Com o ano novo, a Globo apresenta novas configurações para sua principal aposta em 2022: os realities show. Sucesso no ano passado, a emissora lança, já em janeiro, dois programas para segurar a audiência logo de cara. Além da divulgação das estreias, as equipes também começaram a anunciar algumas mudanças no quadro de apresentadores e elenco dos três principais produtos do ano. Confira a dança das cadeiras!

Carro-chefe da Globo, o ‘Big Brother Brasil’ chega para a edição de 2022 completamente repaginado. A primeira troca, claro, foi a de apresentadores. No lugar de Tiago Lefeirt, está Tadeu Schmidt, que já aqueceu o coração dos fãs com interações divertidas nas redes sociais.Já no lugar de Rafael Portugal, entra Dani Calabresa, que vai comandar o ‘CAT BBB’. “Estou muito empolgada pra assumir o ‘CAT BBB’ porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário (risos). Me envolvo e me apego aos participantes! Quero fazer tudo pro público se divertir comigo, antes só preciso entender se perco ou não estalecas...”, brinca a comediante.Mas Dani não estará sozinha! A Globo anunciou mais um humorista na atração. Queridinho do momento, Paulo Vieira vai estrear um novo quadro no reality, o ‘Big Terapia’. Na dinâmica, Paulo vai ‘analisar’ de maneira nada convencional o comportamento dos confinados, tentar ajudar o público a entender as entrelinhas da tensão pré-paredão e dar conselhos sobre a vida pós-BBB para os participantes que deixarem o jogo.“Vou falar o que as pessoas de casa pensam e nunca imaginaram que fossem ouvir na televisão. O público pode esperar que eu vá me divertir muito, acima de tudo. É assim que eu procuro fazer o meu trabalho e que eu gosto. É o emprego dos sonhos porque você é pago para assistir ao ‘BBB’. A maioria das pessoas têm que mentir para o chefe que está trabalhando enquanto está se informando, falando e assistindo ao programa. É o meu emprego, eu vou ganhar para isso”, brinca o humorista sobre o reality que tem estreia marcada para o dia 17 de janeiro.No dia 19 de outubro de 2020, o ‘The Masked Singer Brasil’ consagrou Priscilla Alcantara como a primeira campeã da versão brasileira do reality show. E o sucesso do programa, que trouxe celebridades mascaradas cantando para o público, foi tanto que a Globo já se prepara para emendar uma nova temporada do programa, marcada para o dia 23 de janeiro.E, como não poderia deixar de ser, a produção também vem com mudanças. A primeira, inclusive, traz de volta a campeã da última edição, que assume o posto de Camilla de Lucas nos bastidores da competição musical. “Ter vencido a primeira temporada do 'The Masked Singer Brasil' já tinha sido incrível e eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar a TV como apresentadora. Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida, como o 'The Masked Singer'! Este convite mudou o rumo das coisas pra mim. Estou extremamente feliz e animada!", conta Priscilla Alcantara.Já no time dos jurados, a cantora Simone vai ser substituída por um nome de peso da TV. Fã declarada do programa, Tatá Werneck se junta a Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch e é jurada da nova temporada. "Eu assisti a primeira temporada inteira, amei muito assistir! É um programa que reúne a família, tem alegria, mistério e emoção. Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu sou muito fã do programa. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou", conta Tatá animada.Marcado para estrear em abril, o terceiro reality a sofrer mudanças é o ‘No Limite’. No lugar de André Marques, o ex-BBB e atleta Fernando Fernandes assume como apresentador da atração.“Sempre fui doido pelo programa, desde as primeiras temporadas. Depois de anos como um atleta do mundo outdoor, uma pessoa que ama estar no meio da natureza e que vive à beira do limite – e o ultrapassando o todo tempo (risos), hoje me preparo para a maior oportunidade da minha vida. Eu, como apresentador, tenho que estar pronto para viver essa experiência intensamente e conseguir levar toda a emoção dessa grande aventura para todo o Brasil. Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si. Tenho certeza que quem estiver do outro lado da telinha vai viver tudo isso com a gente”, conta o rapaz, que anuncia outra novidade: em 2022, o ‘No Limite’ será exibido não só às terças, mas também às quintas, após a novela das 21h.