A semana do consumidor começa agitada e com oportunidade para quem está com o nome no vermelho voltar para o azul. O desconto pode chegar a 98% do valor devido em algumas ações espalhadas pelo estado. O Procon Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, vai fazer um mutirão nos dias 12 e 13 para renegociação de dívidas com empresas de telefonia, concessionárias de serviços públicos, planos de saúde e bancos. A ação será na Avenida Rio Branco, 25, 5° andar. Haverá distribuição de senhas para atendimento das 9 às 15h. O feirão da Serasa Limpa Nome, que também dá um descontão, vai até o dia 31 deste mês.

"Nossa intenção é que um número cada vez maior de consumidores tenha suas demandas solucionadas junto às empresas. Esta é, sem dúvida, a melhor forma de celebrarmos o Dia Estadual do Consumidor, que é comemorado no dia 11 de março", afirma Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ.



As empresas vão participar do mutirão em dias específicos. No dia 12 de Março, quinta feira, estarão presentes as empresas de telefonia, Claro, Embratel, Vivo, Nextel, Tim e Oi; as empresas de TV a cabo Net e Sky; os planos de saúde Unimed e Bradesco e as concessionárias de serviços públicos Light, Enel, Naturgy e Cedae.



Já na sexta-feira, 13 de março, participarão os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Pan e as financeiras BMG e Crefisa. Os serviços do SPC estarão disponíveis todos os dias.



Canais online

Como o posto de atendimento na sede do Procon Estadual estará voltado exclusivamente para o mutirão, não será realizado nenhum outro tipo de atendimento presencial no período. Para casos fora do mutirão, o consumidor poderá ir aos outros postos de atendimento da autarquia ou utilizar nossos canais online - o site www.procononline.rj.gov.br ou o aplicativo para smartphones ProconRJ, que pode ser baixado gratuitamente. Os endereços e horários dos postos de atendimento podem ser conferidos em: http://www.procon.rj.gov.br/posto_atendimento.



Segundo o Procon-RJ, o mutirão é uma boa oportunidade para os consumidores "limparem o nome". A autarquia conta ao DIA que na ação realizada em 2019, um consumidor tinha R$ 33.430,73 de débito no cartão de crédito e fechou um acordo com a instituição financeira para quitar a pendência por R$ 1.611,02. Em outro caso, o correntista contraiu um empréstimo junto ao banco, não conseguiu honrar os compromissos, contraindo um débito de R$ 107.877,11, que foi quitado por R$ 5.414,94.



Estes exemplos são próximos ao caso do aposentado que fez um empréstimo pessoal para ajudar a família e não conseguiu pagar. Com o atraso das parcelas, somados às multas e juros, ficou ainda mais difícil a solução do problema. Ele tentou negociar com a financeira pelo telefone, mas os valores ainda eram acima do que ele podia se comprometer. No mutirão de 2019 ele conseguiu 89% de desconto e parcelou o pagamento da dívida.





Feirão da Serasa Limpa Nome vai até dia 31

Até o dia 31 deste mês, os consumidores de todo o Brasil podem renegociar dívidas atrasadas ou negativadas pelo site ou aplicativo do Serasa Limpa Nome. De acordo com a empresa, uma alternativa para quem não tem acesso à internet, a agência da Serasa em Rio de Janeiro irá receber e auxiliar consumidores em suas negociações. Para se ter uma ideia somente no Rio de Janeiro existem 2,4 milhões de inadimplentes segundo pesquisa da plataforma. É importante destacar que o site permite a renegociação diretamente com os credores de forma gratuita, inclusive dívida de empresas. A plataforma permite parcelamento das dívidas em até 36 vezes e, em alguns casos, desconto de 98% para quitar o débito à vista.



O aplicativo Limpa Nome está disponível para smartphones e tablets e pode ser baixado gratuitamente e a página fica no endereço eletrônico www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online. No alto à direita da página clique no ícone "cadastre-se". Em seguida abrirá uma aba, nela aparecerão as opções de se inscrever usando dados do Facebook ou do Google, mas se não quiser usar essas duas formas, é preciso preencher alguns campos com CPF, nome, data de nascimento, email e criar uma senha. Em seguida clicar em "declaro que li e aceito os termos".



De posse do valor total da dívida é importante fazer um "Raio-X" do orçamento para saber se terá como honrar os pagamentos em caso de parcelamento. Levantamento do orçamento feito e dos débitos, agora o consumidor poderá se livrar da dívida seguindo apenas três passos: após entrar no site, clique em gerar o boleto de pagamento, em seguida escolha a forma de quitação da dívida (à vista ou parcelado) e a data de vencimento, no caso de parcelamento.



Tudo escolhido, agora é só efetuar o pagamento, que, inclusive, pode ser feito pelo celular, caso o consumidor tenha o aplicativo do banco instalado, em casas lotéricas, ou em agências bancárias. O atendimento presencial da Serasa é na Rua da Assembleia 10, sala 2.613, no Centro do Rio.



Empresas

As empresas participantes são: Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recovery, Claro, Net, Embratel, Avon, Ativos, Anhanguera, CredSystem, Sky, Oi, DI Santinni, Ipanema, Nextel, Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Porto Seguro, Tricard, Crefisa, Cartão confiança (D’avó), Unic, Fama, Pitágoras, SoroCred, Uniderp, Unime, Itau Card, Hipercard, ConectCer, Elmo, Tenda, Energisa, Banco Original, Banrisul, EDP. Todas elas com oportunidades exclusivas, prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso.



Feirão da Serasa Limpa Nome vai até dia 31

Até o dia 31 deste mês, os consumidores de todo o Brasil podem renegociar dívidas atrasadas ou negativadas pelo site ou aplicativo do Serasa Limpa Nome. De acordo com a empresa, uma alternativa para quem não tem acesso à internet, a agência da Serasa em Rio de Janeiro irá receber e auxiliar consumidores em suas negociações. Para se ter uma ideia somente no Rio de Janeiro existem 2,4 milhões de inadimplentes segundo pesquisa da plataforma. É importante destacar que o site permite a renegociação diretamente com os credores de forma gratuita, inclusive dívida de empresas. A plataforma permite parcelamento das dívidas em até 36 vezes e, em alguns casos, desconto de 98% para quitar o débito à vista.

O aplicativo Limpa Nome está disponível para smartphones e tablets e pode ser baixado gratuitamente e a página fica no endereço eletrônico www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online. No alto à direita da página clique no ícone "cadastre-se". Em seguida abrirá uma aba, nela aparecerão as opções de se inscrever usando dados do Facebook ou do Google, mas se não quiser usar essas duas formas, é preciso preencher alguns campos com CPF, nome, data de nascimento, email e criar uma senha. Em seguida clicar em "declaro que li e aceito os termos".

De posse do valor total da dívida é importante fazer um "Raio-X" do orçamento para saber se terá como honrar os pagamentos em caso de parcelamento. Levantamento do orçamento feito e dos débitos, agora o consumidor poderá se livrar da dívida seguindo apenas três passos: após entrar no site, clique em gerar o boleto de pagamento, em seguida escolha a forma de quitação da dívida (à vista ou parcelado) e a data de vencimento, no caso de parcelamento.

Tudo escolhido, agora é só efetuar o pagamento, que, inclusive, pode ser feito pelo celular, caso o consumidor tenha o aplicativo do banco instalado, em casas lotéricas, ou em agências bancárias. O atendimento presencial da Serasa é na Rua da Assembleia 10, sala 2.613, no Centro do Rio.

Empresas

As empresas participantes são: Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recovery, Claro, Net, Embratel, Avon, Ativos, Anhanguera, CredSystem, Sky, Oi, DI Santinni, Ipanema, Nextel, Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Porto Seguro, Tricard, Crefisa, Cartão confiança (D’avó), Unic, Fama, Pitágoras, SoroCred, Uniderp, Unime, Itau Card, Hipercard, ConectCer, Elmo, Tenda, Energisa, Banco Original, Banrisul, EDP. Todas elas com oportunidades exclusivas, prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso.



Oportunidade para empresas dá desconto de até 92%

A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e o Banco do Brasil (BB) lançam hoje em em Teresópolis a campanha "Vem que dá". A ação vai até dia 27 e é voltada para negociação de dívidas das empresas sediadas no estado fluminense. No mesmo evento, o BB anuncia a expansão da rede especializada de atendimento para o público pessoa jurídica (PJ) e ainda a negociação de débitos existentes na linha de crédito BNDES PER, programa emergencial de reconstrução de municípios afetados por desastres naturais, como Teresópolis. A ação conta com o apoio do Sebrae Rio e da Fecomércio.



Durante o período da campanha, que vai até 27 de março, o BB vai oferecer propostas pré-aprovadas, com descontos de até 92% para liquidação à vista, de acordo com as condições do cliente e das operações de crédito. Também haverá possibilidade de pagamento a prazo em 36 prestações mensais fixas. Os empresários com débitos existentes na linha de crédito BNDES PER também poderão repactuar suas operações com taxas, prazos e carências diferenciados.



O BB vai disponibilizar toda sua rede de agências e canais online para acolher as propostas dos clientes, que poderão negociar suas operações em atraso, inclusive ajuizadas. Para ampliar sua capacidade de atendimento às micro e pequenas empresas, o Banco vai aumentar sua rede especializada, passando dos atuais 64 para 90 pontos, totalizando mais de 450 profissionais capacitados em MPE no Rio de Janeiro.



Durante a campanha, serão oferecidas modalidades de atendimento digital, via WhatsApp, com a hashtag #RenegocieRIO; pelo telefone (61) 4004-0001; pelo SMS (com envio pelo BB para interação digital); pela Internet (banner para interação digital); e ainda e-mail marketing. No modelo físico, o atendimento se dará com especialista em negociação de dívidas nas agências polo e nas entidades locais. O lançamento da campanha será as 11h no hotel Sesc Alpina, Rua Cândido Portinari 837, em Teresópolis.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia

Galeria de Fotos Procon-RJ fará campanha para renegociação de dívidas Divulgação BB também fará mutirão para negociação de dívidas Divulgação Plataforma permite parcelamento das dívidas em até 36 vezes e, em alguns casos, com desconto de 98% Estefan Radovicz / Agencia O Dia