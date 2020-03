Mulheres poderão se alistar para prestar serviço militar. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou ontem o Projeto de Lei que possibilita às mulheres ingressarem nas Forças Armadas por meio da prestação de serviço. Até então, o público feminino só poderia entrar para a carreira militar fazendo o concurso para escolas militares, para sargento ou para oficial efetiva e temporária.O Projeto de Lei do Senado segue para análise da Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde será tomada a decisão final.



Por meio da sugestão da senadora Kátia Abreu, do PDT, 30% das vagas disponibilizadas anualmente serão garantidas às mulheres. No Caso de não ter procura suficiente de mulheres para preencher todos os cargos da cota, os homens poderão ocupar os postos restantes.As candidatas deverão se alistar no ano em que completarem 18 anos, assim como os homens, e ficarão isentas em período de paz, tornando o serviço militar opcional.



Orçamento



Para alinhar a proposta com o orçamento das Forças Armadas os custos com o serviço feminino, como adaptação de vestiários e alojamentos, deverão estar previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentaria Anual. Segundo parlamentares da Comissão, não existe necessidade de criar novas vagas, mas sim incluir mulheres no numero de postos já previstos.



O senador Confúcio Moura, do MDB, saiu em defesa do projeto e afirmou que "não existe questão de gastar mundos e fundos, o que existe é preconceito de mulher não poder servir".