1.180 mil vagas de emprego

A Comunidade Católica Gerando Vidas realiza ações de emprego com cerca de 1.180 vagas de emprego. Ao contrário do ano passado, agora para participar da feira o candidato precisa acessar um link disponível na página no Facebook da comunidade e se inscrever na oportunidade (https://www.facebook.com/sougerandovidas/).

"Resolvemos fazer a mudança para evitar que as pessoas passem horas na fila, correndo riscos. Assim, o candidato compatível será encaminhado para a vaga", explica Paulo Vasconcelos, organizador da ação.

Entre as oportunidades disponíveis há vagas para os cargos de assistente administrativo, técnico de enfermagem, motorista de ônibus, fiscal de loja, Jovem Aprendiz, manicure, entre outros.