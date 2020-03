Uma das mais atraentes redes de franquia de alimentação do Brasil, a Fábrica de Bolo Vó Alzira, de bolos caseiros, quer conquistar ainda mais os paulistas. O estado é o principal alvo do novo plano de expansão, cuja meta é dobrar o número de lojas - atualmente são 50 abertas entre capital e interior- até o final do ano. As novas franquias têm como foco o modelo compact, de rua, com investimento a partir de R$ 99 mil. Atualmente, a rede está presente na capital e nas cidades de Atibaia, Bragança Paulista, Barueri, Campinas, Carapicuíba, Indaiatuba, Jundiaí, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Vicente, Santos, Piracicaba, Taboão da Serra.



Para apresentar as oportunidades de negócios, a nova diretoria da empresa, comandada pelo CEO André Rodrigues, promove um road show que começa pela capital paulista, dia 13 de março, às 19h, no bairro Itaim Bibi. Na ocasião, os potenciais novos investidores vão conhecer mais a fundo a história de sucesso da rede fundada em 2008 no Rio de Janeiro pela dona de casa Alzira Ramos, a Vó Alzira, que estará presente para compartilhar sua experiência de empreender aos 60 anos. O CEO André Rodrigues vai explicar a nova fase da empresa desde a entrada do Grupo Leste de investimentos na gestão, em 2018.



O portfólio de operações da Fábrica de Bolo Vó Alzira contempla opções para quem quer investir com custo equilibrado e retorno satisfatório, e com o diferencial da não cobrança de royalties e fácil operação. Os modelos incluem lojas de rua, de shopping e quiosque. O cardápio das unidades contempla bolo caseiro, bolo de pote, bolo de festa, cupcake, minicake, salgados, sorvetes, café e bebidas em geral.

Serviço: Road Show

Dia: 13/03

Horário: 19h

Endereço: Rua Samuel Morse, 120 - Auditório

Entrada gratuita

RAIO X DA FRANQUIA:

Ano de abertura: 2013

Total de lojas abertas: 235

Taxa de franquia: R$ 25 mil

Royalties: não cobra

Modelo compact: a partir de R$ 99 mil (sem capital de giro e reforma)

• retorno liquido - 12% a 20%

• payback - ate 24 meses

• taxa de publicidade - taxa fixa de R$ 500 mensais.

• locais de instalação - rua, posto de combustível, mini galerias.



modelo hiper/mall: a partir de 150 mil (sem capital de giro)

• retorno liquido - 12% a 20%

• payback - ate 24 meses

• taxa de publicidade - taxa fixa de R$ 500 mensais.

• locais de instalação - hipermercado e shopping.



*modelo de quiosque - a partir de R$ 50 mil

• metragem mínima – 3m²

• taxa de franquia – R$ 15 mil

• implantação – R$ 35 mil

• estoque inicial – R$ 5 mil

• funcionários – franqueado + 1

• royalties zero

• retorno líquido – 12% a 20%

• payback – até 24 meses

• taxa de publicidade - taxa fixa de R$ 300 mensais

• locais de instalação - Hipermercado, Shopping, Galerias, Transporte Público.

*investimento só é possível para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e para franqueados ativos em outros formatos de negócios da rede.

*modelo de PDV - a partir de R$ 65 mil

• metragem mínima – 15M²

• taxa de franquia – R$ 15 mil

• implantação – R$ 45 mil

• estoque inicial – R$ 5 mil

• funcionários – franqueado + 1

• royalties zero

• retorno líquido – 12% a 20%

• payback – até 24 meses

• taxa de publicidade - taxa fixa de R$ 300 mensais

• locais de instalação - Hipermercado, Shopping, Galerias, Transporte Público.

*investimento só é possível para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e para franqueados ativos em outros formatos de negócios da rede.



SOBRE A FÁBRICA DE BOLO VÓ ALZIRA:



A Fábrica de Bolo Vó Alzira foi fundada pela empresária Alzira Ramos, uma exímia boleira e dona de casa que decidiu empreender quando enfrentou dificuldades financeiras. De uma história de superação nascia, no ano de 2008 no Rio de Janeiro, a primeira loja da Fábrica de Bolo Vó Alzira na Zona Norte do Rio.



Cinco anos mais tarde, em 2013, entrou no franchising. A proposta é oferecer aqueles deliciosos bolos caseiros com sabores bem brasileiros, do tipo que nossa avó fazia, a preços bem acessíveis. Os bolos custam em média R$ 22 (vinte e dois reais). Entre os mais pedidos estão os de laranja, cenoura com chocolate, abacaxi com coco, chocolate com nozes e banana.



Em 2018 a rede ganhou um novo sócio. Fundo de investimento sob gestão da Leste - plataforma de negócios fundada em 2014 por executivos com atuações relevantes em instituições dos mercados financeiro, corporativo, imobiliário e jurídico - adquiriram 40% da empresa em negociação que foi oficializada dia 6 de fevereiro.



Com a entrada do novo sócio, a franquia agregou conhecimento de mercado, recursos humanos e financeiros para profissionalizar ainda mais os processos e o crescimento.