BPC: VETO DE BOLSONARO DERRUBADO

O governo Bolsonaro sofreu ontem derrota no Congresso Nacional. Ontem, Senado e Câmara derrubaram o veto do presidente Bolsonaro ao projeto que eleva o limite de renda familiar per capita para concessão do benefício de prestação continuada (BPC). No Senado, foram 45 votos pela derrubada contra 14 e, na Câmara, 302 a 137. A derrota ocorre em meio a uma crise entre o Executivo e o Legislativo na disputa pelo controle do Orçamento.

O benefício é pago a idosos e pessoas com deficiência e renda máxima para obter passa de R$ 259,75, um quarto do salário mínimo, para R$ 519,50. Para contestar a derrubada do veto, o governo Bolsonaro terá que recorrer à Justiça.