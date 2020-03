Disputa fez valor despencar

A queda do valor do barril do petróleo (tipo Brent) foi provocada por uma disputa entre Rússia e Arábia Saudita — membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Desde janeiro o preço já havia recuado de US$ 60 (dólares) para US$ 50, devido à pandemia do coronavírus, na China. E, na segunda-feira, em meio a essa guerra entre os países produtores, foi para US$ 31.

Mesmo com as recentes instabilidades no mercado e a redução do preço do barril, a Rússia — que não integra a Opep — recusou a proposta de diminuir a produção da commodity, dando mais combustível à crise do petróleo, provocando reflexos no Brasil.