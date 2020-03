Rio - O dólar amanheceu em alta nesta quinta-feira e superou a marca de R$ 5. Em seguida, a moeda desacelerou para R$ 4,94. A alta é de cerca de 4,5%. O real é segunda moeda emergente que mais perde força ante a americana nesta quinta, atrás apenas do peso mexicano.



A moeda americana abriu em alta de 6,52% e chegou a R$ 5,0290.



O mercado é pressionado pelas medidas anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump, para a contenção do vírus nos Estados Unidos.



O Banco Central anunciou que venderia nesta quinta US$ 2,5 bilhões das reservas, uma medida para tentar conter a alta da moeda.



Na quarta-feira, a Bolsa de Valores brasileira despencou pela segunda vez na semana com a declaração da OMS (Organização Mundial de Saúde) de pandemia do coronavírus.