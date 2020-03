Bolsa despenca 11,65% e negócios são paralisados pela terceira vez na semana

São Paulo - A Bolsa de valores de São Paulo abriu em queda nesta quinta-feira e em pouco tempo o circuit breaker precisou ser acionado. Este mecanismo interrompe as negociações por 30 minutos quando a Bolsa atinge queda de 10 %. É a terceira vez que o mecanismo é acionado nesta semana.

O Ibovespa é cotado a 75 mil pontos. É o menor patamar desde setembro de 2018, quando o país estava em campanha eleitoral.

Depois de a Organização Mundial de Saúde (OMC) declarar que o coronavírus é uma pandemia, o medo entre investidores agravou-se após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspender viagens da Europa para o país.

O dólar chegou a superar R$ 5 no Brasil, mas desacelerou e está ao redor de R$ 4,90. Para conter a moeda, o Banco Central ofereceu US$ 2,5 bilhões das reservas, mas houve demanda para apenas US$ 1,28 bilhão.



Além da paralisação dos negócios à vista, o Ibovespa futuro continua sem negociação desde as 9 horas, quando o índice caía 5,18%, aos 76.365 pontos.



No Brasil, os casos confirmados da epidemia só estão aumentando, levando o Ministério da Saúde a traçar um cenário de contágio em espiral do coronavírus a partir da semana que vem. Além disso, internamente, há riscos fiscais e políticos que estão no radar.



Quando isso acontece, a negociação fica suspensa por 30 minutos. Reabertos os negócios, caso a variação do Ibovespa atinja uma oscilação negativa de 15% em relação ao índice de fechamento do dia anterior, os negócios são interrompidos por uma hora.



Ontem, o Parlamento derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que eleva o limite de renda familiar per capita para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O governo estima um impacto de R$ 217 bilhões em uma década com a derrubada do veto, sendo R$ 20 bilhões apenas este ano. "Já tem as preocupações por conta do coronavírus e, internamente, as coisas não ajudam", diz Laatus.



"Os congressistas tiveram uma atitude irresponsável ainda mais neste momento. De onde vai tirar esse dinheiro?", questiona Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença DTVM.



Ao contrário da queda na faixa de 6%, o minério fechou em alta. No entanto, Monteiro ressalta que neste momento isso não significa nada, no sentido de impulsionar os negócios. "Não resolve nada, com as bolsas despencando e ADRs caindo mais de 10%, da Petrobras, em Nova York", cita. Os ADRs da Vale também cedem no pré-mercado norte-americano.