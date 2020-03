Coronavírus afeta bolsa de valores e companhias aéreas

A bolsa de São Paulo teve mais uma sessão de fortes perdas, ontem, após acionar o circuit breaker por duas vezes. O índice Ibovespa teve o pior desempenho desde 1998, reflexo do clima de pânico nos mercados globais em torno da pandemia do novo coronavírus,caindo 15,15%, a 72.269,67 pontos. O volume financeiro da sessão somava RS 27,68 bilhões.

O dólar fechou ontem cotado a R$ 4,784 para compra e R$ 4,7857 para venda, tendo chegado ao pico máximo do dia de R$ 5,0138. O aumento foi de 1,377%.

Segundo a Agência Brasil, o Banco Central cancelou a realização do XXII Seminário Anual de Meta para a Inflação, que ocorreria entre os dias 20 e 22 de maio,no Rio, ainda sem nova data.

Impacto na aviação

A baixa demanda e as restrições impostas pelos por vários países devido ao avanço do coronavírus, levaram a Latam Airlines a anunciar uma redução de 30% de seus voos internacionais, entre 1º de abril e 30 de maio.

Enquanto isso, uma decisão liminar da Justiça do Rio permitiu que uma passageira cancelasse suas passagens para a Europa, sem custo adicional, por causa da pandemia. A medida foi contra a British

Airways e a Submarino Viagens.

Petróleo: preços caem 7%

O preço do petróleo recuou 7%ontem, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, restringir viagens da Europa para o país americano como parte das medidas para evitar a disseminação do coronavírus, que foi descrito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia.

Uma onda de oferta barata chegando ao mercado, proveniente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, também ajudou a pressionar as cotações. Os produtores árabes do Golfo Pérsico estão elevando bombeamento para entrar na ofensiva em uma guerra de preços com a Rússia.

O petróleo Brent fechou em queda de US$ 2,57; ou 7,2%, a US$33,22 por barril, enquanto o petróleo dos EUA recuou US$ 1,48,ou 4,5%, para US$ 31,50 o barril.

Depois de Trump anunciar as restrições às viagens, os índices acionários globais despencaram.