Redes de varejo dão descontos de até 80% no Dia do Consumidor

Para comemorar o Dia do Consumidor hoje, redes de varejo prepararam uma onda de ofertas para atrair os clientes. Muitas lojas oferecem descontos tanto em unidades físicas quanto no online, que prometem muitas promoções. Segundo Ebit, mais de 500 lojas virtuais devem participar da data e oferecer descontos de até 80%. Segundo o consultor de varejo Marco Quintarelli, a expectativa de vendas para este ano pode dar uma freada em razão do momento da pandemia do coronavírus. "As lojas físicas em si que não sejam de primeira necessidade para o vírus podem não ter tanto movimento como os lojistas esperam para essa data", avalia. Dessa forma, Quintarelli acredita que possa ocorrer um impacto. "É uma data simbólica de vendas não tão forte comparadas outras ao longo do ano, mas os varejistas se preparam com promoções e ofertas que devam ser vantajosas para os clientes, afinal é o dia dedicado a eles", explica o consultor de varejo. Não deve ser só a ida de consumidores aos shoppings e lojas que corre risco de ser alterada. Por conta do coronavírus, a ação que o Procon Carioca faria, de amanhã a quinta-feira, no Largo Carioca, no Centro, pelo Dia do Consumidor, foi cancelada. O órgão segue recomendação do Ministério da Saúde para que se evitem aglomerações. Porém, o coronavírus não deve impedir as compras online. "O crescimento do e-commerce no Brasil gera um terreno fértil para que datas como o Dia do Consumidor e a Black Friday ganhem proporções cada vez maiores", afirmou Antonio Miranda, CEO do Cuponomia.



Confira as ofertas

SuperPrix

Até hoje, quem optar por fazer compras de cerveja online será beneficiado com frete grátis. Funciona da seguinte forma: na compra de R$ 40 na lista de promoção (destacadas no site www.superprix.com.br) o frete quem paga é a rede - mesmo que a compra tenha outros itens. A plataforma online está com desconto de até 50% em alguns produtos.

C&A

A C&A promove uma campanha em seu e-commerce e lojas físicas intitulada "Semana Muito Eu". Até hoje, tanto no online como no offline, os clientes poderão pagar suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão C&A. No e-commerce, a ação contará com diversas ofertas e dinâmicas promocionais, com descontos de até 60% para aparelhos eletrônicos, como smartphones e tablets; até 80% para acessórios eletrônicos; e 50% para relógios na compra da segunda unidade. O online ainda terá ofertas de roupas dos segmentos feminino, masculino e infantil, na qual a dinâmica promocional será a de "Leve 3, pague 2" para a peça de menor valor. Para não perder as promoções, acesse o site: http://www.cea.com.br/. Os clientes que comprarem pelo aplicativo da C&A ainda terão frete grátis para todo o território nacional.

NATURA

No e-commerce da marca, durante este mês, mais de 500 itens tem descontos de até 60%, além de frete grátis nas compras acima de R$ 49 e parcelamento em até seis vezes sem juros. Outros canais de venda também mantêm condições especiais. Até o dia 15 de março, os consumidores poderão aproveitar os descontos nas lojas próprias da marca, localizadas em shoppings, e nas franquias "Aqui Tem Natura".

EXTRA

O Extra realiza campanha até hoje no e-commerce (www.clubeextra.com.br) e no aplicativo Clube Extra. Todo o setor de Eletro poderá ser parcelado em até 30 vezes sem juros nos cartões Extra ou em até 10 vezes sem juros nos demais cartões. Há descontos de fritadeira Air Fry Mondial de R$ 449,90 por R$ 299,99, tvs 4K 50", 55" e 58" com até 20%, panela de arroz Britania de R$ 149,90 por 99,99 e smartphone Moto G8 Play por R$ 999,99.

CAMICADO

Todas a lojas da Camicado e o e-commerce disponibilizam uma seleção completa de produtos para casa com descontos de até 45%. Há aparelho de jantar Lara 20 peças de R$ 399,99 por R$ 199,99, jogo de copo e balde de gelo Bourbon oito peças de R$ 119,99 por R$ 79,99 e jogo de panela Tramontina de R$ 599,99 por R$ 399,99.

NORTE SHOPPING

A Quem Disse, Berenice? está com descontos de até 50% em produtos selecionados. O batom mate Rosaral de R$ 33,90 sai por R$ 16,95, o sabonete líquido demaquilante de R$ 49,90 por R$34,93, a sombra metalizada Cinzote de R$ 25,90 por R$ 12,95. Na Tok&Stok, cada dia uma categoria de produtos receberá 10% off. A seleção conta com estantes, racks, prateleiras, camas, guarda-roupas, mesas de jantar, cadeiras, bancos, sofás e itens de Garden. Além disso, a marca disponibilizará o serviço de cashback, no qual, nas compras acima de R$ 500,00, o cliente receberá 20% de crédito em seu cadastro e terá entre 28/04 e 31/05 para utilizá-lo nas lojas e no site da marca.

SHOPPING TIJUCA

Na Casa da Bruxa, especializada em produtos geek, oferece 30% de desconto em todos os presentes e bebidas do cardápio, exceto pelúcias importadas. A Nespresso celebra o dia do consumidor até o dia 22. O período especial possibilita que os apaixonados por café ganhem até 30 cápsulas grátis em suas compras, além de ofertas na linha de produtos. Entre os destaques está a máquina Inissia R$120 em cápsulas, por R$249,00 e Par de xícaras Pure Espresso de R$95 por R$57.

PLAZA NITERÓI

Na Tea Shop, os descontos podem ir até 50%. Casas Bahia e Pontofrio terão ofertas de até 70% de desconto em diversas categorias e condições de pagamentos diferenciadas até amanhã. Além disso, o cliente terá a oportunidade de parcelar em até 30x sem juros nos cartões das lojas em produtos selecionados.

Cuidados antes e depois da compra

Para que as pessoas aproveitem as melhores promoções e não tenham dor de cabeça, é importante estar atento a algumas dicas. "A primeira dica é pesquisar antes para ver se o preço procede, pois assim não cairá em furada", explica Quintarelli. Outra dica é pagar à vista, pois assim evita dívidas e há a possibilidade de tentar pechinchar.

Nas compras online, a Proteste indica o consumidor guardar o contrato, panfletos ou a página de venda do produto feita pela internet, caso não receba as compras. O consumidor deverá entrar em contato com a empresa para registrar reclamação e anotar o protocolo. Se mesmo assim nada for resolvido, entre em contato com a Proteste e solicite ajuda para fazer a intervenção e buscar de uma solução.

