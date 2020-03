Consumidores de olho no chocolate da Páscoa

A pouco menos de um mês para a Páscoa - este ano será dia 12 de abril - consumidores já estão de olho nas prateleiras de lojas e supermercados em busca de ovos de chocolate. E garantir o presente para quem gosta da guloseima não precisa ser um desafio. O DIA separou opções para todas as idades, gostos e bolsos com preços de até R$ 30, além de dicas exclusivas para o leitor economizar e não cair em furada.

Especialista em varejo, Marco Quintarelli avisa que os lojistas investiram em alternativas mais baratas para a Páscoa deste ano, como bombons e barras de chocolate. "A ideia é que o consumidor seja bastante consciente naquilo que vai comprar e não gaste além do planejado", afirmou.

Na hora de ir as compras, o especialista indica que "o ideal é não comprar com muita antecedência, nem muito em cima, porque os produtos podem acabar". Depois de fazer a lista de compras, é importante pesquisar os preços em lojas diferentes e ficar de olho nas promoções.

"Quem não quer gastar deve lembrar que a Páscoa é um momento para ficar com a família e aproveitar", afirma.

Alternativas

A aposentada Ana Lúcia Fontes, de 60 anos, disse que costuma presentear os sobrinhos e a filha, mas que pretende dar ovo de Páscoa para as crianças, que gostam dos brinquedos. "Para os adultos, vou comprar barra de chocolate como faço todo ano", disse Ana.

O auxiliar de almoxarifado Dionatan Freire, 30 anos, tem muitas crianças na família. Segundo ele, com os preços altos fica inviável dar ovo de Páscoa para todo mundo. "O jeito é comprar um saco de bombons e chocolates e montar um saquinho pra cada um", dá como alternativa.

Onde comprar

Presentes de até R$30

Para quem está pretendendo economizar, montar uma cesta com algumas barras e bombons pode ser uma opção interessante e criativa. Nos supermercados Mundial, as barras de chocolate Hersheys estão custando R$3,55 e o chocolate Bis Xtra R$1,88.

Já a Brasil Cacau oferece opções exclusivas de baixo custo, como o Mini Ovo Ovomaltine que está saindo por R$12,90, caixa Magia de Páscoa R$29,90, Coelho ao Leite $17,90, Mini Trufas R$9,90 e Tablete Feliz Páscoa R$8,90.



Opções por até R$50

Aqueles que quiserem gastar um pouquinho mais, podem optar pelos clássicos ovos da Cacau Show disponíveis em vários sabores, como: brigadeiro, trufa e crocante, que custam a partir de R$44,90, Ovo La Creme Kids R$29,90, Caixa Coelhos e Ovinhos R$22,90 e Ovo Cacau Magia R$17,90.

Para agradar as crianças, a Americanas oferece ovos infantis de fabricação própria com temas exclusivos, entre eles os famosos emojis, tartarugas ninja, hello kitty e tranformers, com valor inicial de R$ 34,99, Ovo Top Milk R$12,90, e ovos exclusivos Galak, Seranata do Amor e Baton que na compra de duas unidades o segundo sai por R$29,90.



Chocolates de até R$80

Quem economizou e quer garantir um presentão nesta páscoa, tem como opção os lançamentos da Brasil Cacau, o Ovo Delírios é recheado com mousse de chocolate e vai custar R$74,90, Ovo Duas Delícias R$59,90, Ovo Ovomaltine R$59,90 e o Ovo Cocada R$59,90.

Já na Cacau Show, o lançamento é o ovo Dreams, que está saindo a partir de R$64,90 e pode ser recheado nos sabores Brownie, sete chocolates, maracujá e até mil folhas, Ovo Bendito Cacao R$54,90, Trio Collection Mousses R$69,90 e Ovo La Creme ao leite R$59,90.

Peixes e vinhos para o almoço

Com a alta do dólar, o preço dos tipos de bacalhau e dos vinhos importados tendem a ficar consideravelmente mais altos. Para economizar, o consumidor deve se optar por peixes e vinhos nacionais.

Nos supermercados Mundial, por exemplo, alguns frutos do mar estão em promoção até o dia 18 de março: Filé de Cação, pacote com 500g por R$15,50; Camarão Congelado Descascado, pacote com 400g por R$19,98, Sardinha Portuguesa, pacote com 1 kg por R$21,80 e Salmão Defumado Fatiado, pacote com 100g por R$18,75.





*Estagiária sob supervisão de Max Leone

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia