Com dólar alto, saída são os nacionais

Com a valorização do dólar, o preço dos tipos de bacalhau e dos vinhos importados tendem a ficar consideravelmente mais altos. Para economizar, deve-se optar por peixes e vinhos de origem nacional.

Nos Supermercados Mundial, por exemplo, alguns frutos do mar estão em promoção até o dia 18 de março: filé de cação, pacote com 500g sai por R$15,50; camarão congelado descascado, pacote com 400g sai por R$ 19,98; sardinha portuguesa, pacote com um quilo custa R$ 21,80; e salmão defumado fatiado, pacote com 100g é vendido por R$18,75.