Abono do PIS/Pasep vai cair na conta hoje

A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a última leva de abono salarial do PIS a trabalhadores que nasceram em maio e junho e são correntistas da instituição. O pagamento será feito diretamente na conta. Quem não é cliente da Caixa e faz aniversário nesses meses, vai receber o benefício na quinta-feira. O saque deve ser feito no guichê do caixa. É preciso ter em mãos o número do PIS e documento de identificação com foto. O abono varia de R$ 88 a R$ 1.045.



O Banco do Brasil também adianta para hoje o abono do Pasep a servidores, militares e funcionários de empresas públicas que têm finais de inscrição 8 e 9. Com o mesmo critério da Caixa, os clientes com contas-correntes ou os poupadores, têm direito ao benefício dois dias antes dos demais, que vão receber na próxima quinta-feira.



E quem tem direito a receber? O trabalhador que está cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado, no mínimo, 30 dias (consecutivos ou não) com carteira assinada no ano-base (2018). Além disso, é necessário que o empregador tenha informado os dados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).Quem trabalhou durante um mês em 2018, deve receber R$ 88, que equivale a 1/12 do salário mínimo.



*Estagiária sob supervisão de Max Leone