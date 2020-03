Saiba o que fazer com sua viagem em tempos de coronavírus

Rio - O fechamento de fronteiras e a impossibilidade até mesmo de se deslocar entre estados em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19) tem provocado uma avalanche de cancelamentos de voos e suspensão de linhas de ônibus. Nesse cenário, passageiros ficam com dúvida do que fazer neste momento. Mas para não prejudicar os consumidores, as companhias aéreas, empresas de ônibus e rede de hoteleria oferecem remarcação de passagens e hospedagem ou ressarcimentos gratuitos. Com a MP editada pelo governo federal na última quinta-feira, as empresas aéreas poderão fazer o reembolso das passagens em até 12 meses.

Os passageiros que decidirem adiar a sua viagem em razão do novo coronavírus ficarão isentos da cobrança de multa contratual caso aceitem um crédito para a compra de uma nova passagem, que deve ser feita no prazo de 12 meses contados da data do voo contratado.

Já o passageiro que decidir cancelar sua passagem aérea e optar pelo seu reembolso, observado o meio de pagamento utilizado no momento da compra, está sujeito às regras contratuais da tarifa adquirida, ou seja, é possível que sejam aplicadas eventuais multas. Ainda que a passagem seja do tipo não reembolsável, o valor da tarifa de embarque deve ser reembolsado integralmente. O prazo para o reembolso é de 12 meses.

ALERTA

Até o fechamento desta edição, o Procon-RJ recebeu mais de 690 reclamações envolvendo companhias aéreas. O órgão orienta afirma que o consumidor que adquiriu passagens ou pacotes de viagens e hospedagens por meio de agências de turismo, rede hoteleira e companhias aéreas que fazem negócios no Brasil - ou seja, as empresas que vendem pacotes turísticos ou passagens em estabelecimento presencial ou virtual, em moeda nacional e em português - deve poder realizar o reagendamento sem custo adicional.

No caso do cancelamento for por parte da empresa, o órgão alerta que deverá ser feito reembolso integral, reacomodação ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha do consumidor.

"Apesar dos fornecedores não terem culpa do surto relacionado ao coronavírus, é certo que o consumidor não poderá ser o sujeito prejudicado nesta relação, pois representa a parte vulnerável em qualquer relação de consumo", afirma o Procon-RJ em nota.

Além disso, o órgão recomenda aos viajantes que prefiram adiar o embarque ao invés de cancelar o bilhete, negociando alternativas diretamente com os fornecedores, a fim de evitar uma crise no setor hoteleiro e de aviação. Caso encontrem alguma dificuldade na remarcação, podem buscar auxílio junto ao Procon.



As reclamações podem ser feitas pela internet pelo site www.procononline.rj.gov.br ou através aplicativo Procon-RJ.