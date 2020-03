Gol cancela voos internacionais até o fim de junho

Rio - Com os países fechando suas fronteiras e a queda da demanda por transporte de avião por conta da pandemia do coronavírus, a aérea Gol anunciou nesta terça-feira que suspenderá os voos internacionais a partir do dia 23 de março até 30 de junho. No comunicado, a companhia ressaltou que visa a "adequar as operações ao novo cenário" e que também está acatando as restrições de viagem nos países onde opera (Américas do Sul e Central, Caribe e Estados Unidos).



Os voos dentro do Brasil estão mantidos, mas sofrerão ajustes. A previsão é de que entre 50% e 60% sejam cortados até meados de junho. "A Gol acompanha de perto as recomendações dos órgãos responsáveis não só com relação à saúde e bem-estar, mas também ligadas à flexibilização das políticas de remarcação e cancelamento de viagens nacionais e internacionais", diz a companhia.



Em seu site, a Gol orienta os passageiros que têm voos marcados até o dia 14 de maio que queiram cancelar ou remarcar:



- Poderá cancelar a viagem e manter o valor em crédito para voos futuros. O valor estará disponível por um ano, a contar da data da compra;



- Poderá remarcar a viagem para qualquer período dentro de 330 dias, a contar da data da compra. A taxa de remarcação não será cobrada;



- Ao optar por cancelar e solicitar reembolso, não haverá taxa de cancelamento. Contudo, a taxa de reembolso poderá ser cobrada, dependendo da regra da tarifa escolhida.







Confira os voos internacionais que ainda acontecerão e os que foram cancelados:



Argentina

Galeão (GIG)-Córdoba (COR): voo 7613 – última operação – 22/3.

Galeão (GIG)-Rosário (ROS): voo 7617 – última operação – 22/3.

Galeão (GIG)-Ezeiza (EZE): última operação 20/3.

Guarulhos (GRU)-Ezeiza (EZE): última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Mendoza (MDZ): última operação 19/3.

Recife (REC)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.

Natal (NAT)-Ezeiza (EZE): última operação 16/3.

Salvador (SSA)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.

Fortaleza (FOR)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.



Bolívia

(Guarulhos) GRU-Santa Cruz de La Sierra (VVI): última operação 19/3.



Chile

Guarulhos (GRU)-Santiago (SCL): diurno (voos 7660 e 7663): última operação 20/3.

Guarulhos (GRU)-Santiago (SCL): voo 7662 – última operação 20/3; e voo 7661 (SCL-GRU) – última operação 21/3.

Santiago (SCL)-Guarulhos (GRU): última operação 21/3.

Recife (REC)-Santiago (SCL): última operação 14/3.



Equador

Guarulhos (GRU)-Quito (UIO): última operação 15/3.



Estados Unidos

Brasília (BSB)-Orlando (MCO): última operação 20/3.

Fortaleza (FOR)-Orlando (MCO): última operação 20/3.

Manaus (MAO)-Orlando (MCO): última operação 14/3.

Brasília (BSB)-Miami (MIA): última operação 19/3.



México

Brasília (BSB)-Cancún (CUN): última operação 20/3.



Paraguai

Assunção (ASU)-Guarulhos (GRU): última operação 20/3.



Peru

Guarulhos (GRU)-Lima (LIM): última operação 15/3.



República Dominicana

Guarulhos (GRU)-Punta Cana (PUJ): última operação 21/3.



Suriname

Belém (BEL)-Paramaribo (PBM): última operação 07/3.



Uruguai

Recife (REC)-Montevidéu (MVD): última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Montevidéu (MVD): voo 7632 – última operação 20/03; e voo 7727 – última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Montevidéu (MVD): voos 7630 e 7631 – última operação 21/3.

Galeão (GIG)-Montevidéu (MVD): última operação 19/3.