Receita pode estender o prazo de entrega das declarações de IR por causa do coronavírus

Rio - A Receita Federal está estudando adiar o prazo de entrega das declarações de Imposto de Renda. A informação é do jornal O Globo.

Segundo a apuração do jornal, o motivo seria o coronavírus e valeria para as pessoas físicas de 2020, ano-base 2019. As implicações da pandemia podem levar alguns contribuintes a não conseguir entregar as declarações a tempo.

Profissionais do Ministério da Economia estão acompanhando o cenário, levando em conta o avanço do vírus e o próprio funcionamento da Receita Federal, onde alguns servidores já trabalham em regime de home-office.

Por enquanto, o prazo atual – até o dia 30 de abril – está mantido.