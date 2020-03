Governadores apelam por socorro da União

Witzel e governadores de outros estados chegaram a enviar carta ao governo federal pedindo um pacote de socorro com recursos para a Saúde, além da suspensão do pagamento da dívida com a União (no Rio essa medida já está em vigor).

Nesse cenário, a equipe econômica da presidência chegou a se reunir essa semana com o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), relator do Plano Mansueto - projeto de lei do Executivo para a ajuda financeira aos governos estaduais e municipais. A discussão envolveu a mudança do relatório, incluindo algumas medidas que pudessem socorrer os entes durante a pandemia.

No entanto, à coluna, Pedro Paulo ponderou que o seu parecer não vai substituir a atuação do Estado Brasileiro (do poder público) nesse momento. Até porque o Plano Mansueto abre possibilidade para operações de crédito desde que os estados deem contrapartidas. E, agora, a situação é outra, como ressaltou o deputado.

"Não há clima para oferecer crédito com contrapartida fiscal. Tem que ser dinheiro a fundo perdido direto aos estados. E com apenas três propósitos: saúde, proteção social e redução de impacto econômico", declarou ele, fazendo coro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).