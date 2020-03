Em reunião com Bolsonaro, Trabuco defende aumento de liquidez na economia

Brasília - Durante videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, defendeu que haja aumento na liquidez em todas os setores da economia.



O executivo afirmou que o efeito da crise, causada pela disseminação do novo coronavírus, será "perverso". Segundo ele, apesar do tíquete médio de compras ter aumentado em segmentos como supermercados e farmácias, setores como o de vestuário registraram queda.



Em resposta, o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, afirmou que o governo está liberando mais linhas de capital de giro com fundo garantidor e trabalhando com os bancos, entre eles, o próprio Bradesco.



Segundo ele, as medidas são importantes, principalmente, para bares e restaurantes. Outras ações devem ser detalhadas pelo Ministério da Economia na próxima semana.