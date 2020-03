Estado do Rio suspende pagamento de dívidas por 60 dias

Rio - O Estado do Rio suspendeu por 60 dias corridos o prazo de vencimento para o pagamento de parcelamentos de créditos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa - vencidos, a partir da última sexta (20). O objetivo da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ) é minimizar o impacto econômico decorrente da epidemia do novo coronavírus (Covid-19). A decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial.



"Precisamos contribuir com pessoas físicas e empresas, justamente em um período em que estão reduzindo jornadas de trabalho e fechando as portas", ressalta a PGE-RJ.