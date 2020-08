Sai mais uma leva de pagamentos para quem esperava o 'seiscentão'

Mais de 1,15 milhão de brasileiros vão receber, a partir desta semana, a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Ontem, o Ministério da Cidadania divulgou o calendário da nova leva de beneficiários que contestaram o resultado do cadastro e se tornaram elegíveis para o 'seiscentão'. O cronograma começa a partir de amanhã, conforme o mês de nascimento da pessoa. Amanhã, 483 mil nascidos entre janeiro e maio terão o dinheiro na conta digital. Segundo a portaria publicada ontem no Diário Oficial da União, está incluído no novo lote quem fez o procedimento de contestação por meio do site ou do aplicativo entre os dias 24 de abril e 19 de julho e se tornou apto, segundo as normas da renda básica. Além desse público, entram na leva as pessoas que receberam a primeira parcela em abril e tiveram a concessão do benefício reavaliada após atualizações de dados do governo. Para esse último grupo, o calendário inclui o crédito da terceira e da quarta parcelas. De acordo com o calendário divulgado ontem, o crédito na poupança social digital da Caixa Econômica Federal será feito em todas elas em agosto, enquanto o saque em dinheiro ocorrerá este mês e em setembro (confira nas colunas abaixo todo o cronograma). PARA PAGAR CONTAS Com o dinheiro depositado automaticamente na conta digital, o beneficiário pode utilizar o recurso apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Fora isso, é necessário esperar o dia para saque em espécie. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou que com o novo lote, a renda básica vai chegar a mais de 66,5 milhões de pessoas e com o montante de R$ 145,9 bilhões. "Atuamos com transparência e estamos fazendo o benefício chegar a quem realmente necessita. Em poucos meses, o governo federal foi capaz de retirar o maior contingente de pessoas da extrema pobreza da história recente do Brasil", afirmou ele.

Futuras parcelas da renda básica

Vale lembrar que o novo grupo vai receber as cinco parcelas de R$ 600 do benefício estabelecidas pelo governo federal. No caso das outras quotas, o cronograma estabelecido pelo Ministério da Cidadania indica que o auxílio será pago entre 28 de agosto, para quem nasceu em janeiro, e 30 de setembro, para quem faz aniversário em dezembro. A diferença é se a pessoa receberá a segunda, terceira, quarta ou quinta parcelas do 'seiscentão', dependendo do lote de pagamento em que ela está inserida.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o pagamento tem sido feito "com muita tranquilidade". "Estamos tendo o pagamento, com muita tranquilidade, de todos os beneficiários, embora com uma intensidade muito grande. Não há nenhuma necessidade de chegar cedo nas agências antes de elas abrirem".