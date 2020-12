As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet Marcello Casal Jr / Agência Brasil

São Paulo - A Caixa realizou neste sábado o sorteio do concurso 2.327 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas. O prêmio acumulou e será de R$ 46 milhões no próximo sorteio. O evento aconteceu no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 30 - 37 - 45 - 54 - 57 - 58.

Antes do sorteio deste sábado, o prêmio já estava acumulado em R$ 40 milhões, porque nenhum apostador acertou os números da Mega-Semana de Natal.