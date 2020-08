Confira vagas de estágio e trainee disponíveis no Rio

Rio - Reconhecidamente como período com maior número de ofertas de vagas em programas de estágio e de trainee, o primeiro semestre de 2020 não acumulou tantas oportunidades devido à pandemia de coronavírus. Porém, o cenário começa a melhorar no segundo semestre. Com a retomada das atividades de empresas e os processos de flexibilização em diversas cidades, chances têm sido abertas para estudantes e recém-formados.

Segundo Dilza Taranto, consultora de RH e especialista em carreira, lentamente as vagas vão aparecer nesse 'novo normal'. "Houve redução no início do ano e no retorno empresas vão oferecer vagas, mas de forma bem tímida", indica.

Ela lembra que mesmo com a pandemia as pessoas precisam se manter atualizadas e ficar atentas ao que o mercado pede de qualificação. "É importante pesquisar as competências das empresas para estar preparado e equiparado para a vaga", explica.

O CIEE/Rio, por exemplo, tem mais de 870 vagas. A instituição vai reabrir dia 17 deste mês e prevê aquecimento de estágios. "Acredito que as empresas vão retomar o fôlego e contratar cada vez mais estagiários", diz o superintendente do CIEE/ Rio, Paulo Pimenta. Confira as oportunidades em www.ciee.org.br.

A SulAmérica está com programa de estágio aberto até o dia 18 deste mês. São 35 vagas para universitários com formatura prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, nas cidades de Rio e São Paulo. O processo será todo online e o trabalho temporariamente será remoto.

Há vagas para os cursos de graduação em Administração de Empresas, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia de Produção, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Comunicação Social e TI, porém estudantes de outras áreas também podem se inscrever. Para se inscrever, basta entrar no site vagas.com.br/estagiosulamerica , cadastrar o currículo e aguardar os processos de seleção.

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 190 vagas de estágio. O valor bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1,6 mil. Para se candidatar, basta acessar o sitehttps://www.mudes.org.br/.

A Ambev está com programa para recrutar mais de 80 estagiários negros para trabalhar por todo o Brasil, inclusive com oportunidades no Rio. O processo de seleção do Representa é focado nas histórias de vida dos candidatos e, por isso, não exige conhecimento técnico prévio para nenhuma das áreas e nem experiência profissional anterior. Conhecimento e fluência em língua inglesa também não são exigidos e todos os cursos de bacharelado e licenciatura são aceitos.

Os candidatos que entrarem no programa vão contar com curso de inglês custeado pela companhia e programa de mentoria com líderes da empresa para desenvolvimento de trilha de carreira, além de bolsa auxílio, salário extra no primeiro mês de trabalho, vale refeição ou alimentação e vale transporte.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto pelo link https://programasambev.gupy.io/jobs/248340. Além do Representa, a companhia também conta com o programa de estágio regular, que tem previsão de acontecer ainda este ano e aceita inscrições universitários de todos os perfis.

"Vovó estagiário"



O Grupo Cataratas, empresa de ecoturismo no Brasil, está com inscrições abertas para a edição 2021 do programa “Vóvô estagiário”. São oportunidades para universitários idosos que possuem netos e as inscrições vão até o dia 27 de setembro.

São oportunidades para estudantes a partir do 3º período de todos os cursos e graduação e o processo seletivo inclui triagem curricular, entrevistas e dinâmica de grupo. Na fase final, os candidatos realizam entrevistas com o gestor da vaga pleiteada. A bolsa-auxílio é entre R$900 a R$ 1,2 mil e há também benefícios, como horário flexível, auxílio academia, auxílio farmácia, massoterapia, entre outros benefícios. A empresa disponibiliza as vagas através do link: vagas.com.br/v2086297.

TRAINEE

Além de estágio, há também oportunidades para programas de trainee. A Mazars, auditoria e consultoria empresarial, por exemplo, encerra hoje as inscrições para o processo seletivo no Rio. As vagas disponíveis são para recém-formados ou em conclusão nas áreas: Ciências Contábeis a partir do 4º semestre. Já para os cursos de Economia, Administração, Ciências Atuariais e Engenharia da Computação a partir do último ano. O pré-requisito é inglês intermediário a avançado. Os interessados podem fazer a inscrição pelo link:https://cutt.ly/Od1iFYF.

O Santander abriu edição 2020 do Programa de Trainee.Podem se inscrever jovens formados nos últimos dois anos ou aqueles que colarão grau até dezembro de 2020. As inscrições podem ser feitas até 8 de setembro no endereço: www.grupociadetalentos.com.br/traineesantander.