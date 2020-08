Sobrou uma graninha, onde investir?

Quem conseguiu guardar uma graninha e quiser ver render mas não sabe como investir ou tem dúvidas sobre qual o melhor tipo de aplicação pode assistir, gratuitamente, as dicas do especialista em investimentos, Lucas Rufino. E quem pensa que os investimentos são caríssimos, Rufino quebra esse mito: "É possível aplicar de R$ 10 a R$100 e ter um bom retorno".

Rufino oferece três vídeos aulas que vão ajudar as pessoas a identificar quais são os melhores investimentos, como montar uma carteira de sucesso, investimento com segurança, definição de metas e previsão de retorno de investimento, tópicos essenciais para quem está começando. O conteúdo é gratuito e os interessados pode se inscrever em: https://1milhaocom30.com/semana-do-investidor-iniciante/.



“Acredito que aprender a investir deveria ser matéria básica da escola para desmistificar a visão especulativa apresentadas em filmes e séries e tornar a Bolsa de Valores em uma opção de investimento tão democrática como a poupança. Mas, para isso, é preciso educação financeira para desenvolver uma visão de longo prazo e ensinar as pessoas a verem o mercado de ações como um lugar onde elas se tornarão sócias de grandes negócios e que com um bom planejamento, poderão ser bem sucedidas, sem correr riscos excessivos”, pontua Rufino.

Fechamos o semestre de 2020 com 2.678.353 brasileiros incluindo a Bolsa de Valores em sua carteira de investimentos, um aumento de 58% em relação a dezembro do ano passado, ou, seja, temos mais de 1 milhão de investidores dando os seus primeiros passos no mercado financeiro. O que pode ser sorte ou revés se não houver um preparo antes dessa jornada.