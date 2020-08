Caixa reduz o horário de atendimento das agências

Mesmo com as enormes filas que se tornaram frequentes em frente às agências, com trabalhadores enfrentando aglomeração durante horas para o receber o auxílio emergencial de R$ 600 da pandemia do coronavírus, a Caixa Econômica Federal anunciou que a partir de hoje terá um novo horário de funcionamento em todo o país. A instituição financeira decidiu por reduzir em uma hora o expediente bancário. Dessa forma, as agências vão estar abertas das 8h às 13h para o atendimento de serviços essenciais à população.

Embora as filas permaneçam nas agências, a instituição bancária alegou que todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. A Caixa recomendou não ser preciso madrugar nas filas mesmo com trabalhadores ainda vivendo uma saga para receber os seiscentão.

A Caixa ainda orienta os clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais. Através do Internet Banking Caixa, tanto para Internet e celular, estão disponíveis serviços para acesso a informações e transações de cartões de crédito, FGTS, benefícios sociais e habitação.

O banco lembra que os recursos do saque emergencial do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo, podem enviar a documentação pelo próprio aplicativo. Muitos usuários, no entanto, reclamam que não consegue executar os serviços.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

Em relação ao calendário de pagamentos, hoje está permitido o saque em espécie do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1. Já no saque emergencial do FGTS, podem sacar em espécie os nascidos em janeiro e fevereiro.

O banco informou que já pagou R$ 156,8 bilhões para 66,2 milhões de pessoas. Foram 223,5 milhões de pagamentos. O site da renda básica recebeu mais de 1,6 bilhão de visitas e a central 111 registrou mais de 441 milhões de ligações. O aplicativo 'Caixa/Auxílio Emergencial' teve 112,7 milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da poupança digital, ultrapassou 202 milhões de downloads.