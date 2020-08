Com novo aumento, saída é pesquisar preço de gasolina

A Petrobras anunciou ontem o aumento no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A partir de hoje, os valores do litro dos combustíveis sobem 6% e 5%, respectivamente. Com a alta, os motoristas precisam pesquisar na hora de encher o tanque, pois os preços mais salgados poderão ser sentidos nos bolsos dos consumidores finais.

Nos últimos meses, o custo dos derivados de petróleo vem amargando altas. O preço máximo do litro da gasolina já chega a R$ 5,27 em postos no Município do Rio, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), feita entre os dia 9 e 15 deste mês. Já a média no Estado do Rio é de R$ 4,71 no mês de agosto.

No caso do diesel, o valor máximo encontrado em postos no Rio foi de R$ 3,79. No Estado do Rio, a média é de R$ 3,37, enquanto na capital fica em R$ 3,49. Na semana passada, a estatal já havia elevado em 2% o preço do diesel, sendo a sétima alta seguida, e 4% da gasolina. No acumulado do ano até agora, foram 24 reajustes para a gasolina, sendo 11 aumentos e 13 reduções, e 18 reajustes para o diesel.

Nas últimas quatro semanas, de acordo com dados da ANP, o preço médio da gasolina subiu. Do dia 19 ao dia 25 de julho, o valor médio do combustível estava em R$ 4,65. Já entre o dia 2 e 8 deste mês, elevou a R$ 4,67. Por último, entre os dias 8 e dia 15 deste mês, o valor voltou a subir, chegando no patamar de R$ 4,74, o litro.