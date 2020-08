Casas Bahia e Pontofrio abrem vagas de emprego para deficientes

Casas Bahia e o Ponto Frio abriram 20 vagas para pessoas com deficiência (PcD) para trabalharem em suas lojas em todo o estado. As oportunidades são para início imediato. O processo seletivo é feito pela Via Varejo, dona das duas marcas, e pode ser feito pelo site Rio - Ase oabriram 20 vagas para pessoas com deficiência (PcD) para trabalharem em suas lojas em todo o estado. As oportunidades são para início imediato. O processo seletivo é feito pela, dona das duas marcas, e pode ser feito pelo site viavarejo.gupy.io/jobs/278922

As vagas são para profissionais de diferentes áreas, como caixa, estoque, vendas e limpeza. A contratação será feita pelo regime CLT, com uma série de benefícios, tais como vale-transporte, vale alimentação, planos de saúde e odontológico, seguro de vira e auxílio funeral.



Os candidatos precisam ter 18 anos, Ensino Médio completo (de preferência), disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e laudo médico com CID atualizado. Por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), as entrevistas do processo seletivo serão feitas pela Internet.

A Via Varejo ainda prevê para os próximos meses a abertura de mais 200 vagas para suas unidades no Rio.