Greve de funcionários da Caixa pode atrapalhar os saques do seiscentão

Os funcionários da Caixa Econômica Federal podem entrar em greve nos próximos dias. Diante de uma possível paralisação dos serviços nas agências, além da redução do horário de atendimento estabelecido na semana passada, beneficiários temem pela demora no recebimento do FGTS e do auxílio emergencial de R$ 600. Desde que os pagamentos começaram a ser feitos, ainda há trabalhadores que encontram dificuldades para ter acesso ao seiscentão. Hoje, está previso uma assembleia de bancários da Caixa para decidir ou não pela paralisação, que estão em campanha salarial. Procurada por O DIA para verificar como o banco vai fazer e se planeja alguma alternativa para evitar problemas no pagamento do auxílio e FGTS com a possível greve, a instituição informou que que não iria se pronunciar ainda sobre a paralisação. Na semana passada, o banco decidiu reduzir o horário de funcionamento. Desde então, as agências abrem das 8h às 13h. Embora, tenha sido estabelecido uma diminuição no horário de expediente, os trabalhadores ainda podem ser vistos em longas filas em frente às agências da instituição bancária. CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS Em relação ao cronograma de pagamentos, a Caixa Econômica segue nesta semana o calendário para os beneficiários do Bolsa Família. Hoje,é a vez dos beneficiários com NIS final 6 que podem fazer o saque em espécie, amanhã as pessoas com NIS final 7 e, assim, até chegar no dia 31 para os beneficiários com NIS 0. O recebimento do auxílio emergencial por esse público é feito da mesma forma que o benefício regular do Bolsa Família, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades de casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil. Para os demais beneficiários do auxílio, as pessoas nascidas em dezembro recebem um novo depósito amanhã. Já na quinta-feira, o banco libera o saque em espécie da quarta parcela para os nascidos em julho. Para fechar o cronograma desta semana, na sexta-feira, os nascidos em janeiro começam a receber a quinta parcela da renda básica.

Funcionários questionam cortes de direitos

Os bancários cogitam greve, pois afirmam que o governo federal quer acabar com os direitos da categoria. Segundo eles, um dos principais ataques é a tentativa de inviabilizar o plano de saúde, com alterações no modelo de custeio que encarecem o custo para todos os seus usuários.

Além disso, a categoria questiona reajuste zero, impondo uma perda de 2,65% nos salários, redução em até 48% a PLR, retirada da 13ª cesta alimentação, redução de 55% para 50% a gratificação de função e alteração nos direitos dos bancários que sofreram acidente de trabalho.

"A responsabilidade da greve dos empregados da Caixa e dos demais bancários é do governo Bolsonaro e dos bancos que estão alinhados para rebaixar os nossos direitos", diz o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sergio Takemoto.

Prazo para conciliação é prorrogado

Para os trabalhadores que ainda não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial por conta da solicitação negada, o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos do Tribunal Regional Federal - 2ª Região (TRF2) prorrogou até o dia 4 de setembro o mutirão de conciliação que promove entre a União e trabalhadores do Rio e do Espírito Santo. Até o momento, Ministério da Cidadania evitou dano de R$ 450 milhões de fraudes da renda básica.

A prorrogação foi definida pela Portaria PNC nº 6, de 21 de agosto. A extensão do mutirão abrange somente as reclamações pré-processuais e não vale para quem tem ações ajuizadas nas varas ou juizados especiais federais dos dois estados, independentemente do motivo do indeferimento administrativo.

Para registrar uma reclamação, o interessado precisa preencher o formulário eletrônico "Quero Conciliar Auxílio Emergencial", disponível no site do TRF2, no link https://www10.trf2.jus.br/conciliacao/auxilio-emergencial/.