Auxílio emergencial: sai nova leva do seiscentão

Os mais de 1,7 milhão de trabalhadores que estavam na fila para receber o auxílio emergencial podem respirar aliviados. Ontem o Ministério da Cidadania divulgou mais um calendário de pagamento do seiscentão. De acordo com a pasta, os valores serão pagos inicialmente por meio de poupança social digital e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Cabe destacar que a grana estará disponível apenas para pagamento de contas, de boletos e realização de compras via cartão de débito virtual. O dinheiro não pode ser retirado agora.



Estão nessa primeira leva trabalhadores inscritos nas agências dos Correio entre 8 de junho e 2 de julho, os que fizeram a contestação de 3 de julho a 16 de agosto, e os que receberam alguma parcela, mas tiveram pagamentos suspensos pelo Ministério da Cidadania em agosto.



De acordo com a portaria, as pessoas que se inscreveram nas agências dos Correios vão receber a primeira parcela de 28 de agosto a 30 de setembro. Os saques serão liberados no período de 19 de setembro a 27 de outubro. Já a segunda e a terceira parcelas serão pagas de 9 de outubro a 13 de novembro, com saques liberados de 29 de outubro a 19 de novembro. A quarta e quinta parcelas sairão no período de 16 de novembro a 30 de novembro, com saques liberados de 26 de novembro a 15 de dezembro.



Para os trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 3 de julho e 16 de agosto, a primeira parcela será paga no período de 28 de agosto a 30 de setembro, com saques liberados de 19 de setembro a 27 de outubro. A segunda e terceiras parcelas de 9 de outubro a 13 de novembro, com saques liberados de 29 de outubro a 19 de novembro. As duas parcelas restantes serão pagas de 16 de novembro a 30 de novembro, com saques liberados de 26 de novembro a 15 de dezembro.



E os que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores e tiveram o pagamento suspenso em agosto, o ministério efetuará o pagamento de todas as parcelas restantes de 28 de agosto a 30 de setembro. Os saques serão liberados de 19 de setembro a 27 de outubro.



Joyce Gomes, 22 anos, teve o benefício aprovado e não consegue fazer o saque. Aplicativo da Caixa não funciona - Cléber Mendes

TCU identifica R$ 42 bilhões de pagamentos indevidos

O pagamento indevido do benefício emergencial fez o Tribunal de Contas da União dar um ultimato ao Ministério da Cidadania. Agora o levantamento do que é pago deve ser mensal para evitar desvios. Uns com muito e outros sem nada: levantamento do tribunal aponta que enquanto até R$ 42 bilhões podem ter sido pagos indevidamente, 3,3 milhões de brasileiros que se enquadram nos critérios não conseguiram acessar o auxílio emergencial.



Um outro dilema são os que tiveram o benefício liberado e não conseguem fazer o saque dos recursos. À espera do benefício desde maio, a desempregada Joyce Gomes, de 22 anos, moradora da Maré tem peregrinado à Caixa Econômica para tentar desbloquear o aplicativo Caixa Tem.

"É triste precisar do dinheiro e não poder retirar. Na Caixa me mandam desinstalar e instalar o aplicativo no telefone e nada funciona", conta.



No dia 16 de agosto, O DIA mostrou a saga de pessoas que estão com dificuldades para sacar o benefício e formam filas na porta do banco e saem sem uma solução para o problema. A Caixa tem reiteradamente afirmado que o aplicativo funciona bem e nega os problemas relatados.



Caixa Tem vai pagar o Bolsa Família

O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, informou ontem que pretende usar o aplicativo Caixa Tem para fazer o pagamento a beneficiários do Bolsa Família. "Até hoje, o Bolsa Família, foi pago na boca do caixa e nos caixas eletrônicos. Vamos oferecer a conta digital, mas com tranquilidade, porque é um público mais sensível a essa questão de tecnologias", afirmou.



O anúncio foi feito durante coletiva virtual para apresentação dos resultados fiscais do banco no segundo trimestre. Guimarães explicou que essa será mais uma possibilidade aos beneficiários do programa, mas eles vão poder continuar usando os meios de saques tradicionais.



