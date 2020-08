Distrito Industrial de Santa Cruz está 'sitiado'

Mais de 15 mil empregos diretos e 2,5 mil terceirizados, 14 grandes indústrias, 550 ônibus para transporte de funcionários diariamente, 800 caminhões em trânsito diário e cerca de 2 mil veículos de passeio. Some a isso R$ 260 milhões anuais desembolsados em impostos (estadual e municipal). Estes são alguns dos números do Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O polo, que deveria ter uma boa contrapartida dos entes públicos, está largado à míngua: falta iluminação adequada, calçamento e, principalmente, asfalto, as ruas têm verdadeiras crateras. Um risco para quem precisa transitar no local.É comum ver caminhões quebrados, ainda com as cargas que deveriam ser escoadas da região, carros de passeio com pneus e suspensão avariados pelo caminho, trabalhadores com rostos e roupas cobertos de poeira amargando a longa espera do coletivo, que sumiu do distrito. Para fugir dessa agonia trabalhadores e moradores utilizavam a Reta de Itaguaí, mas até isso agora não podem fazer: confronto entre traficantes e milicianos nas ruas Cuba e Rio de Janeiro, em Itaguaí, "fecharam" a única rota possível para fugir da buraqueira. No vídeo https://www.youtube.com/watch?v=H_9lZNpMVYM é possível ver a situação da região.O problema é antigo e a solução, segundo a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz e Adjacências (Aedin), já foi pauta de reuniões com a Prefeitura do Rio e com o governo do estado, mas não se chegou a um acordo. "A prefeitura diz que é responsabilidade do estado, que criou os distritos industriais (são 10 ao todo), já o estado diz que é com a prefeitura. E no meio disso tudo estão as indústrias que geram empregos, recolhem impostos e não têm contrapartida alguma", afirma Cláudio Farias, secretário-executivo da associação.Ele conta que em 2018 foi feita uma reunião para decidir sobre a construção de um viaduto na Rodovia Rio-Santos para dar acesso ao distrito industrial, a obra foi executada com recursos do governo federal e já está em pleno funcionamento. Mas a melhoria da condição asfáltica, que teria que vir da prefeitura, foi deixada de lado. "Fizemos 14 reuniões com a administração municipal, inclusive com os prefeitos anteriores. A última, ocorrida em 2018, o que ouvimos da prefeitura é que não há verba para a obra. E nossos impostos, onde foram parar?", questionou Cláudio."Na época da construção do viaduto orçamos a obra de pavimentação do distrito com a empresa responsável pela construção. O custo seria de R$ 12 milhões. Mas ao conversar com o prefeito, esse valor saltou para R$ 22 milhões. Não é possível que não exista caixa para isso", conta.Denúncia feita em 22 de junho porjá mostrava a situação caótica do local. Ontem, a reportagem voltou ao local pela manhã e andou por todas as ruas do distrito e constatou as dificuldades de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres passam na região. No final da tarde, equipe do município "brotou" na via principal. Procurada, a Prefeitura do Rio informou que uma equipe está trabalhando na recuperação do pavimento."A intervenção vai atender à demanda de forma imediata".E continuou: "Desde 2018, a prefeitura mantém diálogo constante com empresários do polo. Houve reunião, elaboração de projeto e orçamento para que o serviço fosse feito pelos empresários, com possibilidade de isenção de ISS pela prefeitura, em contrapartida. Mas não houve prosseguimento por parte dos responsáveis pelo polo".A informação foi rebatida por Cláudio Farias e por André Cortelo, coordenador de preservação da Cladtek e representante da empresa na Aedin. "Para realizar obras dessa amplitude são necessárias licenças, por exemplo, um acordo verbal não serve como garantia", pontua André.A melhoria no polo é esperada há tempos pelos trabalhadores, que alertam sobre riscos na região. O operador de solda Raphael Martins, de 31 anos, morador de Campo Grande, chama atenção para o dilema que é transitar pelas ruas da região: "Se chove, vira uma lama de barro que é difícil passar mesmo de moto. E quando faz sol a brita que colocam no chão para cobrir os buracos se mistura com o barro e desliza demais, além de levantar uma poeira densa que fica impossível ver quem está na pista".A melhoria do distrito é esperada há tempos. 