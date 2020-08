Rio de Janeiro recebe projeto de coleta seletiva delivery

Rio - A coleta seletiva ainda é um processo sendo trabalhado na cabeça dos brasileiros. A empresa que traz essa ideia para seu cliente, se diferencia pela preocupação com a transformação social. Uma das empresas que tem oferecido esse serviço inovador é o supermercado online Zipp , que durante a entrega dos produtos de supermercado, recolhe embalagens plásticas dos clientes com toda conveniência e encaminha para um centro de reciclagem."Começamos esse projeto em parceria com a Coca-Cola, onde implementamos a estratégia de embalagens retornáveis em nosso site. Ou seja, pela primeira vez, o consumidor podia comprar o líquido do refrigerante em um canal online e recebia em sua casa uma garrafa cheia e entregava uma vazia. Colocamos o consumidor em contato com os benefícios da logística reversa e mostramos pra ele o quão importante é separar os produtos para a reciclagem. Afinal, mais 80% dos plásticos que acumulamos em casa são provenientes dos supermercados. A partir daí, incluímos a coleta seletiva de plástico em nosso serviço", afirma Adrian Tsallis, sócio do Zipp.O projeto, que arrecadou mais de uma tonelada de plástico em dois meses antes da quarentena, recolhe todo plástico acumulado de seus clientes e leva para um centro de reciclagem. Ao deixar as compras, o entregador leva uma bolsa especial para que o cliente coloque as embalagens plásticas já limpas. Essa bolsa é lacrada e destinada a um centro de reciclagem com todo cuidado necessário.O Zipp quintuplicou seu faturamento esse ano, apresentando uma solução que entrega o máximo da conveniência, associando produtos e serviços de qualidade a um atendimento diferenciado sem que o cliente abra mão de economia. Ele é o mercado online com a maior área de cobertura, com entrega em toda cidade do Rio de Janeiro, Niterói; além da região serrana – Petrópolis, Itaipava e Teresópolis. Agora, também, aos sábados em Angra dos Reis, Búzios e Mangaratiba. A ideia é dobrar o número de clientes atendidos até o final de 2020, levando conveniência para abastecer a casa de mais cariocas.