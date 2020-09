Serasa prorroga ação Limpa Nome por R$ 100

A Serasa prorrogou, até 8 de setembro, a ação Limpa Nome, que permite quitar dívidas entre R$ 200 e R$ 1 mil, por apenas R$ 100. Segundo a instituição, até ontem, mais de 2,5 milhões de débitos foram acertados com a campanha. A empresa estima que mais de 21,5 milhões de dívidas possam ser pagas com a iniciativa.



A renegociação pode ser feita pelo site (www.serasa.com.br), aplicativo Serasa ou pelo WhatsApp (11) 98870- 7025.E para quem prefere o atendimento presencial, a entidade disponibilizou seus serviços nas agências dos Correios, já que seus postos de atendimento estão fechados.



Depois que o consumidor pagar o boleto, a Serasa tem até cinco dias úteis para notificar a empresa parceria, que tem até sete dias úteis para limpar o nome do cliente. A campanha conta com 21 empresas: Tricard, Recovery, Ativos, Itapeva, Credsystem, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Unopar, Pitagoras, Unime, Iuni, Uniderp, Unirondon, Unique, Hoepers, Algar, Calcard e Vivo.



Renegociação

É preciso acessar o site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular; digitar o CPF e preencher breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados.



Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página e serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito.



Após escolher uma delas, é só indicar se o pagamento será à vista ou em parcelas, e a data de vencimento. A plataforma gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento selecionada.



O consumidor pode optar em pagar o boleto pelo app do banco em que tiver conta, que consegue ler o arquivo diretamente do computador, ou então imprimir a via e pagar na agência ou nas casas lotéricas.

*Estagiária sob supervisão de Max Leone