Rio - A drogaria com DNA 100% carioca, completa seus 41 anos promovendo campanha com diversos prêmios a seus clientes e ação social. A campanha que tem como porta-voz, pelo segundo ano consecutivo, a atriz Ingrid Guimarães traz como mote: Na Venancio você economiza, concorre a prêmios e também ajuda a quem precisa.



Além de um calendário promocional arrojado em todo o mês de setembro, os clientes também poderão concorrer a prêmios diários, sabendo se foram contemplados ou não na hora. Além do sorteio final em vale-compras de 1000 mil reais.



São mais de R$ 120 mil em prêmios. A mecânica da promoção se dará da seguinte forma: a cada R$ 80 em compras (com exceção de medicamentos e fórmulas infantis), o cliente cadastra o cupom no hotsite venancio.com.br/aniversariovenancio e concorre a um vale-compras na hora.

Os clientes poderão participar realizando suas compras em todos os canais de vendas da rede – acessando: venancio.com.br, pelo aplicativo, no WhatsApp ou pelo telefone (21) 3095-1000. As promoções valem até o encerramento da campanha, 30/09.



E não para por aí! A Venancio destinará parte de suas vendas a duas entidades beneficentes: a AMAR, criada em 2000, atende crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo acolher e dar amor a pessoas que vivem nas ruas; e para o instituto Reação, que promove o desenvolvimento humano e a integração por meio do esporte e da educação, que são usados como instrumento de transformação social, buscando superar a desigualdade na sociedade.



“Vivemos um período delicado em que nos reinventamos para proporcionar o melhor aos nossos clientes. Com a crise e o isolamento social, investimos ainda mais em inovações e fizemos grandes parcerias. É dentro desse princípio de reinvenção que trazemos a campanha de aniversário de uma rede que se tornou referência no varejo farmacêutico”, comenta Armando Ahmed, presidente da Drogaria Venancio.