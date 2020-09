Novo curso para professores no Ibeu

Alinhado com as transformações na Educação e adaptações nos métodos de ensino impostas pela pandemia, o Ibeu desenvolveu módulos voltados para a formação de professores nesta nova realidade. Com isso, o Teacher Learning Lab, programa dividido em cursos que podem ser aplicados separadamente, de acordo com o objetivo de cada participante, passam a ser mais práticos e de curta duração, com bastante eficácia para aqueles que buscam aperfeiçoamento.



Abrindo a agenda de setembro com uma “aula-degustação” gratuita, no dia 5, "Ensino remoto: como engajar alunos de modo criativo" é ministrado pelo coordenador acadêmico Jorge Braga e pela professora Carla Ribera. Os encontros síncronos com aulas remotas acontecem nos dias 12, 19 e 26 de setembro, sempre às sextas-feiras, das 15h às 17h10, com carga horária de 12 horas.



A proposta é preparar os professores dando acesso a diferentes formas de tornar o ensino remoto dinâmico e engajador, abordando tópicos como: contextualização do EAD e aulas remotas, aulas síncronas e assíncronas, sala de aula invertida, ferramentas virtuais, realidade aumentada e estudos de casos. As aulas serão compostas por encontros síncronos, tutoriais, textos, atividades práticas e pelo uso da plataforma Google for Education. As inscrições podem ser feitas através do link: http://bit.ly/IbeuTeacherLearningLab





SERVIÇO

Teacher Learning Lab by Ibeu

"Ensino remoto: como engajar alunos de modo criativo"

Aula-degustação gratuita: dia 5/9

Data: 12, 19 e 26/9, das 15h às 17h10

Tutores: Jorge Braga e Carla Ribera

Investimento: R$ 364 (ou 2x R$ 182)



Inscrições: http://bit.ly/IbeuTeacherLearningLab