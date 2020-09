Rede Windsor adere ao movimento Redescubra o Rio

O movimento Redescubra o Rio ganhou um parceiro de peso: quatro hotéis da rede Windsor vão aderir ao movimento, que já conta com AquaRio, Paineiras-Corcovado, Bondinho Pão de Açúcar, Rio Star, Trem do Corcovado, Jardim Botânico e, mais recentemente, da Confeitaria Colombo. Os descontos são para hospedagem nas unidades Windsor Leme, Windsor Marapendi, Windsor Excelsior e Windsor Florida.



A rede vai oferecer 30% de desconto na diária para os moradores do Estado do Rio que apresentarem comprovante de residência com endereço local. Com o desconto, o preço fica abaixo das tarifas normalmente praticadas nos hotéis da Rede no Rio de Janeiro e proporciona para moradores da própria capital a oportunidade de conhecer e aproveitar o dia em uma das unidades que integram a campanha. No Windsor Excelsior, que fica na Av. Atlântica, por exemplo, a diária, que tem entrada às 14h e saída no dia seguinte ao meio-dia - fica em R$ 247 mais taxas e pode ser parcelado em seis vezes.



A cada dia a hashtag #REDESCUBRAORIO tem ganhado mais publicações nas redes sociais, mostrando que as pessoas estão redescobrindo a cidade, e com isso fomentando a cadeia produtiva do turismo na capital fluminense.



"A Rede Windsor acredita muito na força do turismo carioca. Dar aos próprios moradores do Estado do Rio oportunidade e maior acesso para redescobrir a sua casa é fundamental nesse momento de reerguer a cidade. A Rede Windsor de Hotéis se une a essa iniciativa, oferecendo não apenas a qualidade e excelência de sempre, mas também total segurança aos hóspedes", diz Vitor Almeida, gerente de marketing da Rede Windsor Hotéis, que tem 14 unidades no Rio de Janeiro.



"Os atrativos que integram esse movimento de se redescobrir o Rio têm relatado que as expectativas de antes da reabertura são superadas diariamente. Através das atividades turísticas estamos fazendo a retomada econômica com segurança, pois estamos seguindo todas as Regras de Ouro, e por isso foi possível recomeçarmos. Não se pode esquecer que o turismo é uma das principais atividades econômicas do Rio, e é meio de subsistência para milhares de famílias”, destaca a secretária municipal de Turismo e Legado Olímpico, Camila Sousa.