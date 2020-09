Semana do Brasil: lojas ofertam produtos com até 70% de desconto

Rio - Até o domingo, dia 13, lojas de diversos segmentos oferecem descontos que chegam até 70%. Desde a quinta-feira passada, dia 3, o varejo promove promoções em razão da 2ª edição da Semana do Brasil, iniciativa do governo federal junto com com o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). A ideia é aquecer o comércio em todo o país. Neste ano, a campanha busca incentivar ainda mais as vendas por conta da baixa nas vendas provocada pela pandemia do coronavírus (covid-19).

Os shoppings da brMalls no Rio, NorteShopping, Shopping Tijuca e Plaza Niterói, por exemplo, apostam na experiência da compra online durante a Semana do Brasil. Os marketplaces dos centro comerciais oferecem promoções e descontos exclusivos, além de realizar a entrega dos produtos no mesmo dia. Os canais de venda são integrados aos novos aplicativos de cada shopping que já estão disponíveis nos sistemas Android e IOS. Ainda existe a alternativa de retirar o produto nos shoppings, com o sistema drive-thru.

No NorteShopping, há descontos na Lola Cosmetics de até 50% no app, com batom matte Pinkissimo de R$ 25,90 que sai por R$ 9,03 e pallete duas sombras de R$ 33,90 por R$ 11,83. Na Melissa, com até 30% de desconto no app, a rasteira Fresh de R$ 129,90 sai por R$ 63,65 e a rasteira Flox de R$ 179,90 por R$ 88,15.

Já no Shopping Tijuca, as lojas estão com até 70% de desconto em peças selecionadas, como Perfume La Victorie de R$171,90 por R$85,95 na Eudora, polo de R$169 por R$ 84 na Aviator e blusa amarração, na Cantão, de R$198 por R$99.

Bangu Shopping, Carioca Shopping, Caxias Shopping, Passeio Shopping, Recreio Shopping, Shopping Grande Rio e Via Parque Shopping apostam em descontos de até 70% nas lojas físicas e também para compras online. Para este período de promoções, os shoppings estão trabalhando com catálogo por hiperlink via Whatsapp e Instagram, além de uma seleção de produtos que são exibidos pelo Google My Business, em resposta às buscas feitas pelos clientes pelo nome do shopping. A partir dali, o consumidor é encaminhado para os canais digitais das lojas.

No Bangu Shopping, é possível encontrar camisa da Redley de R$ 109 por R$ 79 e sapatilha feminina, Mr. Cat, de R$ 199 por R$ 99. Já no Carioca Shopping, na Zinzane, short jeans de R$ 109,99 sai por R$ 59,99, já no Shopping Grande Rio, na Ortobom, colchão solteiro de R$ 665 cai para R$ 399.

LOJAS

A Pernambucanas também participa da semana de descontos. As lojas físicas terão a promoção “Leve 3 e pague 2” em peças de inverno. Já os clientes que comprarem os produtos de telefonia selecionados para a campanha, também terão benefícios, como ganhar um produto da categoria de eletroportáteis ou um relógio.

O e-commerce preparou diversas promoções, como o cupom Elo15, com 15% de desconto no vestuário para compras com o cartão Elo e uma ação especial com desconto progressivo nas compras, podendo chegar até 30%. Além disso, os clientes que efetivarem as compras pelo WhatsApp da Pernambucanas poderão acessar diversos itens em promoção e aproveitar o cupom de 15% de desconto com os cartões Elo.

As Óticas Diniz participam da semana com diversos descontos. Há ofertas de óculos de grau de R$ 189 por R$ 139 e outro de R$ 258 por R$ 190. A Camicado também oferece oferta com descontos de até 50% em produtos para casa e decoração. É possível encontrar porta-vela de R$ 39,99 por R$ 24,99 e jogo de facas de churrasco de R$ 199,99 por R$ 139,99.

BANCOS

Além do varejo, a FEBRABAN e 16 bancos associados participam da 2ª edição do evento. Entre as instituições financeiras que participam da Semana do Brasil estão: ABC Brasil, Alfa, Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banrisul, Bradesco, BRB (Banco de Brasília), BTG, BV, Caixa, Daycoval, Digimais, Itaú, Mercantil do Brasil e Santander.

A Caixa Econômica Federal também oferece descontos e vantagens para clientes pessoa física e jurídica em produtos selecionados durante a Semana do Brasil. No período da campanha, o banco oferece taxas e condições ainda melhores no Crédito Direto Caixa (CDC) e Consignado. Para os clientes que contratarem o CDC linha de crédito pessoal sem garantias e sem destinação de uso, as taxas variam de 1,99% a 2,79% ao mês, a depender da análise de crédito e do relacionamento do cliente. Em relação ao crédito Consignado, a Caixa, que já tem as melhores taxas do mercado em relação ao produto, vai oferecer condições ainda melhores em todos os convênios.



A Caixa também oferece desconto de 20% na taxa de administração para contratação do Consórcio Imobiliário e de Automóvel e de 10% no prêmio líquido dos seguros Residencial e Multirrisco Empresarial. Os clientes que contratarem durante o período o Seguro de Vida na modalidade de pagamento mensal, poderão utilizar 40% do valor da parcela contratada (mínimo de R$10,00 e máximo de R$50,00) para compra de produtos. Para ter acesso ao benefício, o cliente deverá acessar o site (https://bonuz.com/), se cadastrar e resgatar a recompensa.