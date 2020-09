Semana do Pescado com desconto de até 30% nos mercados

Com o objetivo de estimular o consumo de peixes e crustáceos, redes de supermercados estão com promoções na 17ª Semana Nacional do Pescado. Há ofertas de até 30% de descontos.



No supermercado Mundial, por exemplo, os clientes encontram descontos podem chegar a 30%. As ofertas estarão disponíveis até a próxima terça-feira, nas 20 lojas da rede.

Também até terça-feira, o Zona Sul oferece promoções nos pescados e frutos do mar, com desconto de mais de 25% em alguns produtos. No Extra e Pão de Açúcar, até a próxima quinta-feira, peixes frescos, congelados, secos salgados e frutos do mar especiais também estarão com preço especiais.



No Mundial, estão em promoção o filé de Merluza congelado Costa Sul pacote 500g que custa R$ 16,90; as postas de cação congeladas Buona Pesca pacote 800g sai a R$ 12,98. Além desses, o Camarão descascado congelado Costa Sul 151/200 Pacote 400g por R$ 23,50 e o Salmão Chileno congelado em postas Costa Sul Pacote 800g pode ser adquirido por R$ 29,98.



Na rede Extra, as ofertas são filé de tilápia congelado Qualitá (R$27,99/500g), filé de pangasius (R$28,99/Kg) e camarão descascado cozido e congelado Qualitá (R$49,99/400g).